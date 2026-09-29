Vinicius sacrifié, Olise au Real, la décision est prise

Vinicius sacrifié, Olise au Real, la décision est prise

Liga29 sept. , 22:30
parCorentin Facy
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Ciblé par le Real Madrid cet été, Michael Olise est finalement resté au Bayern Munich face à l’intransigeance du club allemand. La Casa Blanca a toutefois bien l’intention de revenir à la charge l’été prochain.
L’été dernier a été particulièrement animé au Real Madrid. Durant le mercato estival, le club de la Casa Blanca s’est montré très actif en recrutant Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Konaté ou encore Yan Diomandé. L’international ivoirien a rejoint la capitale espagnole contre 140 millions d’euros, un montant colossal que Florentino Pérez avait initialement l’intention de poser sur… Michael Olise.
La star de l’équipe de France a longtemps été la priorité des Madrilènes, qui se sont heurtés à l’intransigeance du Bayern Munich sur ce dossier. Sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2029, le natif de Londres était intransférable aux yeux des Bavarois. Le Real Madrid a donc lâché l’affaire pour l’été dernier, mais a promis de revenir à la charge. Lors du prochain mercato, Florentino Pérez souhaite de nouveau convaincre le Bayern Munich de lui vendre Michael Olise.
Selon les informations de Fichajes, un gros départ dans le secteur offensif est néanmoins indispensable du côté du Real pour rendre possible un potentiel transfert d’Olise, qui coûtera à minima 150 millions d’euros, voire plus. Pour le média espagnol, le nom du joueur à sacrifier ne fait aucun doute : il s’agira de Vinicius. Auteur d’un début de saison très difficile, le Brésilien a récemment prolongé jusqu’en 2032.

Le Real Madrid rêve d'Olise en 2027

La signature d’un nouveau contrat qui a surtout pour but de sécuriser un gros transfert pour le Real, plus que d’envisager l’avenir sur le très long terme avec l’ailier de la Seleçao. Reste maintenant à savoir si Vini sera sur la même longueur d’onde que le Real Madrid et envisagera un potentiel départ l’été prochain. Florentino Pérez le souhaite de tout coeur afin de finaliser le dossier Michael Olise, perçu comme prioritaire au sein de l’état-major madrilène, où l’on rêve d’associer l’ailier français à Mbappé, Bellingham et Diomandé à l’horizon 2027.

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