Vinicius sacrifié, Olise au Real, la décision est prise

Je sus quasiment sûr qu'il beaucoup de personne qui auraient bien voulu que Kylian Mbappé soit blessé plus gravement.
C est quoi déjà lyon en coupe d europe????🤪 .allez bonne nuit mon frustré.
Je suis désolé... mais il n'y a plus rien dans l'équipe de Croatie. ^^
Comment peut-on juger un joueur sur un seul match ?! C'est pas possible. Le mec... c'est la première fois qu'il est sélectionné comme titulaire... et l'on a bien vu qu'il était nerveux et que l'attaque Française a été brouillonne durant tout le match. Les automatismes avec les autres joueurs ne sont pas encore là.
Ce serait un véritable scandale si un joueur du PSG remportait le Ballon d'Or 2026... surtout quand on connait le pouvoir que Nasser a sur toutes les institutions du Football Européen.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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📈 Michael Olise est impliqué sur 13 buts en 14 matchs avec les Bleus en 2026. Parmi les joueurs européens en sélection, seul Kylian Mbappé fait mieux (16) 💙