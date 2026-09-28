LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 29 septembre

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

Honnêtement... Bof !... le match de l'Equipe de France n'était pas d'une grande qualité comme on peut l'entendre dire. L'attaque de l'Equipe de France a été très brouillonne durant tout le match. La victoire a été donné par une action individuelle de Michael Olise. Bref... la bonne nouvelle ce sont les 3 points et la qualité que l'on découvre chez un ou deux joueurs nouvellement arrivé en Equipe de France. Zinédine Zidane a l'avantage d'avoir vu les joueurs en action et de se faire une petite idée pour peu à peu choisir ses titulaires dans cette Equipe de France. On notera enfin... que Kylian Mbappé a vraiment manqué ce soir dans l'Equipe de France.