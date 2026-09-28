LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 29 septembre

Il a manqué en quoi??? . Olise a fait une fulgurance et a marqué comme aurait fait ton Mbappé
Ya que lui ...je te rassure
Honnêtement... Bof !... le match de l'Equipe de France n'était pas d'une grande qualité comme on peut l'entendre dire. L'attaque de l'Equipe de France a été très brouillonne durant tout le match. La victoire a été donné par une action individuelle de Michael Olise. Bref... la bonne nouvelle ce sont les 3 points et la qualité que l'on découvre chez un ou deux joueurs nouvellement arrivé en Equipe de France. Zinédine Zidane a l'avantage d'avoir vu les joueurs en action et de se faire une petite idée pour peu à peu choisir ses titulaires dans cette Equipe de France. On notera enfin... que Kylian Mbappé a vraiment manqué ce soir dans l'Equipe de France.
Honnêtement... Bof !... le match de l'Equipe de France n'était pas d'une grande qualité comme on peut l'entendre dire. L'attaque de l'Equipe de France a été très brouillonne durant tout le match. La victoire a été donné par une action individuelle de Michael Olise. Bref... la bonne nouvelle ce sont les 3 points et la qualité que l'on découvre chez un ou deux joueurs nouvellement arrivé en Equipe de France. Zinédine Zidane a l'avantage d'avoir vu les joueurs en action et de se faire une petite idée pour peu à peu choisir ses titulaires dans cette Equipe de France. On notera enfin... que Kylian Mbappé a vraiment manqué ce soir dans l'Equipe de France.
Ok... mais Lacroix n'est pas mal non plus.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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