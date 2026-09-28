Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 29 septembre

Ligue des Nations29 sept. , 00:00
parAlexis Rose
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2e journée de la Ligue des Nations :
Mardi 29 septembre
Ligue A :
20h45 : Espagne - Croatie (sur L'Equipe Live Foot)
République Tchèque - Angleterre (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue B :
20h45 : Écosse - Suisse (sur L'Equipe Live Foot)
0Slovénie - Macédoine du Nord
Ligue C :
18h00 : Finlande - Biélorussie
Moldavie - Iles Féroé
Bulgarie - Estonie
Luxembourg - Islande (sur L'Equipe Live Foot)
Saint-Marin - Albanie
Slovaquie - Kazakhstan (sur L'Equipe Live Foot)
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Derniers commentaires

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

Il a manqué en quoi??? . Olise a fait une fulgurance et a marqué comme aurait fait ton Mbappé

OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Ya que lui ...je te rassure

Belgique-France : Les compos (20h45 sur TF1)

Honnêtement... Bof !... le match de l'Equipe de France n'était pas d'une grande qualité comme on peut l'entendre dire. L'attaque de l'Equipe de France a été très brouillonne durant tout le match. La victoire a été donné par une action individuelle de Michael Olise. Bref... la bonne nouvelle ce sont les 3 points et la qualité que l'on découvre chez un ou deux joueurs nouvellement arrivé en Equipe de France. Zinédine Zidane a l'avantage d'avoir vu les joueurs en action et de se faire une petite idée pour peu à peu choisir ses titulaires dans cette Equipe de France. On notera enfin... que Kylian Mbappé a vraiment manqué ce soir dans l'Equipe de France.

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

Honnêtement... Bof !... le match de l'Equipe de France n'était pas d'une grande qualité comme on peut l'entendre dire. L'attaque de l'Equipe de France a été très brouillonne durant tout le match. La victoire a été donné par une action individuelle de Michael Olise. Bref... la bonne nouvelle ce sont les 3 points et la qualité que l'on découvre chez un ou deux joueurs nouvellement arrivé en Equipe de France. Zinédine Zidane a l'avantage d'avoir vu les joueurs en action et de se faire une petite idée pour peu à peu choisir ses titulaires dans cette Equipe de France. On notera enfin... que Kylian Mbappé a vraiment manqué ce soir dans l'Equipe de France.

EdF : Da Cunha met la France à ses pieds en 45 minutes

Ok... mais Lacroix n'est pas mal non plus.

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