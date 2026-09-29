FC Nantes : Accord de vente signé ce mardi

FC Nantes : Accord de vente signé ce mardi

FC Nantes29 sept. , 23:20
parGuillaume Conte
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Le FC Nantes est bien parti pour quitter les mains de Waldemar Kita et rejoindre Phenix Sports Invest, une société d'investisseurs capables de miser très gros pour racheter la Maison Jaune.
La vente du FC Nantes est plus proche que jamais. L’Equipe révèle ce mardi soir qu’un accord de vente a été signé entre les deux parties. D’un côté, Waldemar Kita, patron des Canaris depuis 19 ans. De l’autre, Paulo Tavares, représentant portugais d’un pool d’investisseurs qui était entré en négociations exclusives il y a quelques jours.
Le profil des investisseurs est varié, avec des hommes d’affaires et des personnalités venant de France, du Portugal et de Luxembourg, sous le nom de Phenix Sports Invest. Cette structure a donné des garanties de son sérieux et de sa puissance financière à la famille Kita, à tel point qu’un protocole de vente a été signé. Si tout est ensuite respecté, notamment sur le plan juridique, la conclusion de la vente est la dernière étape du processus.
La DNCG sera aussi chargée de son côté de vérifier le sérieux des investisseurs pour le rachat d’un club professionnel en France. L’Equipe dévoile que le montant du rachat pourrait grimper jusqu’à 100 millions d’euros hors bonus, soit une somme largement supérieure au prix estimé du FC Nantes au départ.
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