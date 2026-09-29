Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Laporte a tourné le dos à la France et accuse Deschamps

Equipe de France29 sept. , 21:00
parCorentin Facy
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International espagnol depuis juin 2021, Aymeric Laporte a fait le choix de la Roja après avoir été appelé plusieurs fois en équipe de France. Le défenseur de Bilbao estime que Didier Deschamps est le responsable de ce revirement.
Vainqueur de la Ligue des Nations 2023, de l’Euro 2024 et de la Coupe du monde 2026, Aymeric Laporte doit tous les joueurs se féliciter d’avoir tourné le dos à l’équipe de France au profit de la sélection espagnole. Le défenseur de l’Athletic Bilbao a pris la décision de ne plus représenter la France, après avoir été appelé à plusieurs reprises par Didier Deschamps, sans jamais avoir sa chance néanmoins. En rejoignant les rangs espagnols, Laporte a épousé une culture footballistique qui l’a formé et a surtout rejoint une équipe dans laquelle il est devenu un taulier et un artisan majeur de tous les titres.
Dans une interview accordée au journaliste espagnol Mario Suarez, Aymeric Laporte a confié sans détour que Didier Deschamps avait été l’unique responsable de ce revirement de situation et de ce choix tardif de représenter l’Espagne plutôt que la France. « J'ai toujours aimé la France, c'est mon premier pays. Mais quand tu vis une situation comme la mienne là-bas, ça te pousse forcément à voir les choses autrement. Le sélectionneur de l'équipe de France ne comptait pas du tout sur moi, et j'ai donc décidé de partir » confirme Aymeric Laporte avant de poursuivre.

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« Les années passaient et, finalement, c'était toujours le même entraîneur. Si je voulais jouer des compétitions internationales, il fallait que je prenne des décisions » a-t-il ajouté. Après coup, l’équipe de France peut regretter le départ d’Aymeric Laporte. Car même si aujourd’hui, les Bleus sont fournis en défense centrale avec Upamecano, Saliba, Jacquet, Lacroix ou encore Konaté, cela n’a pas toujours été le cas depuis le début des années 2020. Et à n’en pas douter, un gaucher du niveau d’Aymeric Laporte aurait pu rendre de très fiers services aux Bleus dans certaines compétitions internationales.
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6 mois ? J’aurais pensé carrière terminée, qu’est-ce que vous saoulez sur ce site !!! 😏

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tu sais tout toi ! tu dois meme etre journalsite pour toujours tout savoir ce qu il se passe en coulisse ou dans les tetes

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mdrr tu m etonnes. d ailleurs qd on voit meme la fervuer des supporter que je connais, c est clair que la plupart n ont aucune saveur.... certainement qu ils se rendent enfin compte qu il n y avait aucun lvl..... mais bon j m en tape royalement. t es tellement un gentil garçon. ils doivent bien t aimer en virage toi

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nannnn dingue on l a pas venu venir celle là! Nasser sera bien peinard, l autre suce teub sera a genoux à toutes les reunions. GG

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