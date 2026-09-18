PSG : Gros échange en vue avec le Barça, Fabian Ruiz impliqué

Malgré sa prolongation actée au début du mois de septembre, Fabian Ruiz n'est pas certain de poursuivre très longtemps avec le Paris Saint-Germain. Face aux assauts du FC Barcelone, Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi veulent négocier un échange avec un milieu blaugrana.

Au début du mois de septembre, à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre face à l'AS Monaco au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain officialisait une salve de prolongations de contrats. Parmi les joueurs concernés, Fabian Ruiz, qui a prolongé d'une année son ancien bail pour repousser son terme au moins de juin 2028. Dit autrement, le champion du monde espagnol n'aura plus qu'une seule année de contrat à l'issue de la saison.

Un moment important pour son avenir se jouera donc une fois l'exercice en cours terminé. En Espagne, en tout cas, on le voit bien revenir au pays très prochainement. Mais pour le PSG, ça ne se fera pas à n'importe quel prix.

Luis Enrique demande Marc Bernal

Selon les informations d'El Nacional, Fabian Ruiz fait l'objet d'une attention particulière de la part du FC Barcelone. Après s'être offert Rodri, les Blaugrana voient d'un bon oeil le recrutement d'un autre titulaire espagnol lors de la finale de la dernière Coupe du monde. Du côté du PSG, Luis Enrique n'est pas contre un départ de l'un de ses chouchous, apprend-on du quotidien catalan, mais à la condition d'inclure un joueur du Barça dans l'échange. En l'occurrence, Marc Bernal. Le jeune prodige de l'entrejeu barcelonais (19 ans) a participé à toutes les rencontres de son club formateur depuis le début de la saison et a un avenir très prometteur vers le onze titulaire.

Pour Luis Enrique, il serait le substitut idéal à Fabian Ruiz en cas de départ de celui-ci. D'autant que la signature de Rodri a logiquement réduit son temps de jeu, tandis qu'un recrutement de Ruiz viendrait l'affaiblir pour de bon. L'échange idéal de l'été prochain ?