PSG : Gros échange en vue avec le Barça, Fabian Ruiz impliqué

qui donne le titre aux articles? l'apéro a été chargé ce soir
pas sûr que Lyon soit la seule équipe sans blessés et pas sûr que Marseille soit l'équipe avec l'effectif le plus limite... mais bon, mettre lyon et Marseille dans le titre ça fait bien
Non par contre ZZ compte toujours sur ta bouche et la fente de ta maman pour vider les joueurs de l'équipe de France.
C'est clair mais certain comprenne pas que veux tu....
C’est exactement ça, mais la majorité des gamins ici sont au niveau des articles moisis.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
Loading
🚨🚨 Fabian RUIZ 🇪🇸 A DÉCOUVERT, COMME LE GRAND PUBLIC, CE MERCREDI la nouvelle stratégie du PSG de ne favoriser que Dembélé 🇫🇷 et Kvara 🇬🇪 pour le Ballon d’Or 🌕. 🤯 Au détriment de l’Espagnol donc qui était, il y a encore quelques jours, AUTANT SOUTENU par son club. 🗞️