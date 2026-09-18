PSG : Gros échange en vue avec le Barça, Fabian Ruiz impliqué

PSG : Gros échange en vue avec le Barça, Fabian Ruiz impliqué

PSG18 sept. , 21:00
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Malgré sa prolongation actée au début du mois de septembre, Fabian Ruiz n'est pas certain de poursuivre très longtemps avec le Paris Saint-Germain. Face aux assauts du FC Barcelone, Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi veulent négocier un échange avec un milieu blaugrana.
Au début du mois de septembre, à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre face à l'AS Monaco au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain officialisait une salve de prolongations de contrats. Parmi les joueurs concernés, Fabian Ruiz, qui a prolongé d'une année son ancien bail pour repousser son terme au moins de juin 2028. Dit autrement, le champion du monde espagnol n'aura plus qu'une seule année de contrat à l'issue de la saison.
Un moment important pour son avenir se jouera donc une fois l'exercice en cours terminé. En Espagne, en tout cas, on le voit bien revenir au pays très prochainement. Mais pour le PSG, ça ne se fera pas à n'importe quel prix.

Luis Enrique demande Marc Bernal

Selon les informations d'El Nacional, Fabian Ruiz fait l'objet d'une attention particulière de la part du FC Barcelone. Après s'être offert Rodri, les Blaugrana voient d'un bon oeil le recrutement d'un autre titulaire espagnol lors de la finale de la dernière Coupe du monde. Du côté du PSG, Luis Enrique n'est pas contre un départ de l'un de ses chouchous, apprend-on du quotidien catalan, mais à la condition d'inclure un joueur du Barça dans l'échange. En l'occurrence, Marc Bernal. Le jeune prodige de l'entrejeu barcelonais (19 ans) a participé à toutes les rencontres de son club formateur depuis le début de la saison et a un avenir très prometteur vers le onze titulaire.

Lire aussi

PSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur GenesioPSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur Genesio
Lamine Yamal fait la leçon au PSGLamine Yamal fait la leçon au PSG
Pour Luis Enrique, il serait le substitut idéal à Fabian Ruiz en cas de départ de celui-ci. D'autant que la signature de Rodri a logiquement réduit son temps de jeu, tandis qu'un recrutement de Ruiz viendrait l'affaiblir pour de bon. L'échange idéal de l'été prochain ?
Articles Recommandés
L1 Programme Tv Et Resultats De La 5e Journee 329455
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

L1 Monaco Enfonce Lens Et Garde La Tete
Ligue 1

L1 : Monaco enfonce Lens et garde la tête

All Triple Pour Olise Le Bayern Repasse En Tete
Bundesliga

All : Triplé pour Olise, le Bayern repasse en tête

Les Supporters Du Psg Encore Interdits Au Velodrome
PSG

Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome

Fil Info

18 sept. , 22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
18 sept. , 22:44
L1 : Monaco enfonce Lens et garde la tête
18 sept. , 22:23
All : Triplé pour Olise, le Bayern repasse en tête
18 sept. , 22:20
Les supporters du PSG encore interdits au Vélodrome
18 sept. , 22:00
OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions
18 sept. , 21:58
L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée
18 sept. , 21:30
OM : Avant le PSG, la démission de Genesio est redoutée
18 sept. , 20:30
EdF : Zidane change tout, Dembélé sera le grand gagnant
18 sept. , 20:00
Bordeaux va profiter d’un incroyable miracle

Derniers commentaires

OL-Rennes, c’est niveau Ligue des Champions

qui donne le titre aux articles? l'apéro a été chargé ce soir

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

pas sûr que Lyon soit la seule équipe sans blessés et pas sûr que Marseille soit l'équipe avec l'effectif le plus limite... mais bon, mettre lyon et Marseille dans le titre ça fait bien

La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Non par contre ZZ compte toujours sur ta bouche et la fente de ta maman pour vider les joueurs de l'équipe de France.

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

C'est clair mais certain comprenne pas que veux tu....

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

C’est exactement ça, mais la majorité des gamins ici sont au niveau des articles moisis.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
45113990
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading