Officiel : Seidu arrive comme joker à Nice

OM-PSG : Le Vélodrome au bord de l'implosion

Un grand savant a dit un jour qu’à la routourne va tourner !!! Je me rappelle quand tu faisais le fanfaron la saison dernière et que maintenant ton club va joué le maintien et que ça va être un supplice pour toi🤣 soit fort mon grand car tu va peté un cable plus d’une fois😉