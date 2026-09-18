Bordeaux va profiter d’un incroyable miracle

Après la confirmation de sa rétrogradation en Régional, Bordeaux se retrouve au bord de la liquidation judiciaire. Mais un accord inespéré entre le propriétaire Gérard Lopez et le potentiel repreneur Park Bench pourrait finalement sauver les Girondins.

Voilà déjà plusieurs mois que Bordeaux et ses supporters ne parlent plus de football. La saison 2026-2027 a déjà débuté depuis plusieurs semaines et les Girondins n’ont toujours pas disputé le moindre match officiel. Pas même leur troisième tour de Coupe de France reporté à dimanche, et que Saintes (Départementale 2) ne peut accueillir pour des raisons financières. Pour le club aquitain, tout se joue au niveau des instances.

La Fédération Française de Football a définitivement acté la rétrogradation des Marine et Blanc en Régional, provoquant dans un premier temps le retrait de Park Bench et Sparta Capital, prêts à racheter Bordeaux en cas de maintien en National 1. Le dossier abandonné, le club toujours entre les mains de Gérard Lopez se dirigeait tout droit vers la liquidation judiciaire. Mais un nouveau rebondissement pourrait changer la donne. Alors que le groupe avait annoncé son abandon dans un communiqué, Park Bench est à nouveau en contact avec Gérard Lopez en vue d’un rachat.

Encore un espoir pour Bordeaux

« Un accord est effectivement en cours de discussion. S’il aboutit, il permettrait effectivement d’éviter la liquidation judiciaire », a annoncé un avocat du club à l’AFP. Les négociations semblent en bonne voie d’après Sud Ouest, qui estime qu’un accord pour la vente et la renégociation des dettes pourrait intervenir mardi. En attendant, Park Bench a maintenu les fonds nécessaires (10,6 millions d’euros) afin d’éviter à Bordeaux la cessation de paiements. L’espoir reste permis pour les Girondins qui, en cas d’accord entre les différentes parties, devront encore attendre l’avis de la Commission régionale de contrôle de gestion de la Ligue Nouvelle-Aquitaine sur le rachat et la division où joueront les Bordelais.