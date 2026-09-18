Lamine Yamal fait la leçon au PSG

Prétendant au Ballon d’Or 2026, Lamine Yamal défend lui aussi sa candidature. L’ailier du FC Barcelone ne voit pas pourquoi les Parisiens devraient obtenir plus de votes malgré leur sacre en Ligue des Champions.

A un peu plus d’un mois de la cérémonie du Ballon d’Or, les campagnes sont lancées. Les principaux candidats n’hésitent pas à se mettre en avant dans les médias. En réponse aux nombreuses déclarations de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain défend les intérêts de ses stars et considère que le lauréat sera forcément Parisien après le sacre en Ligue des Champions. Ce n’est pourtant pas l’avis de Lamine Yamal qui conteste les critères d’attribution de la distinction.

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On valorise cette récompense de manière différente, s’est étonné l’ailier du FC Barcelone interrogé par Movistar. Quand il y avait Messi et Cristiano Ronaldo, tout le monde savait qu'ils étaient les deux meilleurs joueurs, donc le trophée se jouait entre eux. Le problème, c'est que maintenant les gens valorisent des choses qui ne concernent pas le Ballon d'Or. Par exemple, c'est comme quand on dit qu'un joueur du PSG doit le gagner parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Quand tu gagnes la Ligue des Champions, on donne le trophée de la Ligue des Champions au PSG qui a été la meilleure équipe, et c'est le titre du PSG. Ce n'est pas pareil de dire que le meilleur joueur est au PSG. » , s’est étonné l’ailier du FC Barcelone interrogé par Movistar.

« Donc je pense que cette récompense doit revenir au meilleur joueur du monde, c'est tout. Pas à un joueur qui a mis 80 buts, parce que quand tu mets 80 buts on te donne le trophée du "pichichi" de la saison. Ce sont des choses très différentes que les gens ne comprennent pas, a regretté l’Espagnol. Le meilleur joueur du monde, c'est celui que toi, en tant que commentateur, tu prends du plaisir à le voir parce que c'est un joueur différent des autres. Quand on se concentrera à nouveau sur ça, que le Ballon d'Or sera le meilleur joueur, pas celui qui a mis le plus de buts ou remporté le plus de titres, le trophée récupérera sa valeur. » Si l’on suit sa logique, Lamine Yamal serait évidemment le vainqueur.