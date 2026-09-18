OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

OL : Fonseca a un problème, Genesio va halluciner

OL18 sept. , 19:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'infirmerie de l'OL est quasiment vide et ça fait tout drôle à Paulo Fonseca. Il va devoir faire des choix pour composer son groupe, un problème que Bruno Genesio n'aura probablement pas cette saison.
Il y a un an, l’OL venait tout juste d’éviter la relégation administrative en Ligue 2 et marchait à l’économie avec quelques coups pour essayer de bien figurer en Ligue 1. Pendant ce temps, l’OM alignait des joueurs comme Pavard, Aguerd, Hojbjerg, Rabiot, Greenwood et Paixao et visait un beau parcours européen et une lutte pour le titre en France. Depuis, la tendance s’est doublement inversée. Cet été, l’OM a mis tout le monde en vente et n’a pas recruté le moindre joueur, laissant Bruno Genesio avec un effectif très amoindri et des groupes complétés avec des noms inconnus du grand public.

Incroyable, l'OL a trop de joueurs disponibles

De son côté, l’OL a réalisé deux grosses ventes pour renflouer les caisses, mais a beaucoup recruté. Et comme l’infirmerie est quasiment vide en dehors de Nicolas Tagliafico, qui semble avoir décidé de prendre une saison sabbatique, Paulo Fonseca se dit même embêté pour simplement choisir son groupe pour le match de ce samedi contre Rennes.
« C’est très positif d’avoir tous mes joueurs dans de bonnes conditions physiques. C’est un problème positif pour moi et c’est très compliqué pour moi de n’en choisir que 20 pour jouer contre le Stade Rennais demain. Tout le monde apporte de la confiance pour le futur. Ce qui fera la différence est la condition physique de mes joueurs. Les titulaires d’Anderlecht seront moins aptes à débuter que ceux qui sont entrés en jeu. J'établirai ma stratégie en prenant en compte cela », a livré l’entraineur de l’OL, qui se plaindrait presque d’avoir l’embarras du choix pour faire son groupe de 20 joueurs pour la réception de Rennes.
A Marseille, entre les joueurs déjà très fatigués, les blessés et le manque de profondeur de son effectif, Bruno Genesio n’a pas ce genre de problème et prend tous les joueurs qui ont un contrat pour préparer le match face au PSG de dimanche. Deux salles, deux ambiances et des trajectoires opposées entre les deux Olympiques.

Lire aussi

Ce que l'OL reproche à Noah NarteyCe que l'OL reproche à Noah Nartey
OL : Kluivert n’ose pas s’en prendre à FonsecaOL : Kluivert n’ose pas s’en prendre à Fonseca
Articles Recommandés
Officiel Seidu Arrive Comme Joker A Nice
OGC Nice

Officiel : Seidu arrive comme joker à Nice

Zidane Envoie Benzema Et Kante A La Retraite
Equipe de France

Zidane envoie Benzema et Kanté à la retraite

La France De Zidane Avec Lepaul Et Da Cunha
Equipe de France

La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Gabriel
Mercato

JJ Gabriel quitte Manchester pour Barcelone

Fil Info

18 sept. , 18:39
Officiel : Seidu arrive comme joker à Nice
18 sept. , 18:26
Zidane envoie Benzema et Kanté à la retraite
18 sept. , 18:04
La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha
18 sept. , 17:40
JJ Gabriel quitte Manchester pour Barcelone
18 sept. , 17:20
Thierry Henry rejoint On, la nouvelle marque de Mbappé
18 sept. , 17:00
PSG : Grosse prolongation surprise à venir !
18 sept. , 16:30
Lille : Olivier Létang sanctionne l'arbitrage français
18 sept. , 16:00
PSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur Genesio
18 sept. , 15:30
OL : Un seul absent contre Rennes, les supporters se marrent

Derniers commentaires

OM-PSG : Le Vélodrome au bord de l'implosion

Un grand savant a dit un jour qu’à la routourne va tourner !!! Je me rappelle quand tu faisais le fanfaron la saison dernière et que maintenant ton club va joué le maintien et que ça va être un supplice pour toi🤣 soit fort mon grand car tu va peté un cable plus d’une fois😉

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Pas surprenant

PSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur Genesio

Toujours un plaisir absolu de leur mettre une branlée chez eux chaque annee ....apres ces cons diront on s en fou de ce match mais bien sûr que NON ils ont toujours la haine !!!!

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Sergio .Tu es vraiment un pauvre mec ....sale vie bien triste .

Ce que l'OL reproche à Noah Nartey

je serais d'accord, mais Nartey n'est pas bon quand il entre en cours de match. Merah, aussi frele soit il met beaucoupplus d'intensité que Nartey

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading