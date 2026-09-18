PSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur Genesio

La cinquième journée de Ligue 1 cette saison est synonyme de Classique entre l'OM et le PSG. A deux jours du match, Luis Enrique en a profité pour souhaiter le meilleur à Bruno Genesio… avant de se raviser.

Ce dimanche à 20h45, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Vélodrome pour y affronter l'Olympique de Marseille dans le cadre du premier Classique de la saison. Avant cette opposition qui ne laisse jamais personne indifférent, la balance penche clairement en la faveur du tenant du titre, alors que les hommes de Bruno Genesio sont sur une série noire de 4 défaites consécutives, dont une dernière face à Besiktas en Ligue Europa (4-1) ce jeudi.

A deux jours de la rencontre, Luis Enrique s'est adonné au traditionnel exercice de la conférence de presse au cours duquel il a souhaité le meilleur à son homologue marseillais… avant de se raviser rapidement.

Luis Enrique ravive la rivalité OM - PSG

« Envoyer un message à Bruno Genesio en gagnant ? Non. Pourquoi je dois envoyer un message ? C'est un grand entraîneur que tout le monde connaît, qui a un grand niveau. Je reste concentré sur ce qui est important pour moi. Je lui souhaite le meilleur... après le match du PSG. Euh, non, je ne peux pas le lui souhaiter parce qu'il est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je retire mes propos ! Excusez-moi, je ne peux pas souhaiter 'très bonne chance' à l'entraîneur de Marseille. A Bruno Genesio dans l'avenir, oui ! », s'est fendu Luis Enrique face aux journalistes.

Une scène cocasse qui rappelle à quel point la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille reste marquante malgré l'écart abyssal de niveau entre les deux équipes depuis de nombreuses années. Avant le coup d'envoi du 113 Classique entre les deux formations, le PSG a l'occasion de rajouter une victoire à son bilan déjà percutant de 55 victoires face à son rival historique.