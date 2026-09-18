PSG : Avant l'OM, Luis Enrique fait une bourde sur Genesio

Pas surprenant
Toujours un plaisir absolu de leur mettre une branlée chez eux chaque annee ....apres ces cons diront on s en fou de ce match mais bien sûr que NON ils ont toujours la haine !!!!
Sergio .Tu es vraiment un pauvre mec ....sale vie bien triste .
je serais d'accord, mais Nartey n'est pas bon quand il entre en cours de match. Merah, aussi frele soit il met beaucoupplus d'intensité que Nartey
Nous on regarde les matchs de Lyon, et on voit bien qu'il peine actuellement. Visiblement toi tu critiques Lyon mais ne regardes pas les matchs. Donc tu ne peux pas savoir si Tolisso mérite ou pas sa sélection.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
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|4
|2
|2
|0
|6
|2
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|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
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|6
|6
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|1
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|1
|2
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
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|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
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|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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