La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Un grand savant a dit un jour qu’à la routourne va tourner !!! Je me rappelle quand tu faisais le fanfaron la saison dernière et que maintenant ton club va joué le maintien et que ça va être un supplice pour toi🤣 soit fort mon grand car tu va peté un cable plus d’une fois😉
Pas surprenant
Toujours un plaisir absolu de leur mettre une branlée chez eux chaque annee ....apres ces cons diront on s en fou de ce match mais bien sûr que NON ils ont toujours la haine !!!!
Sergio .Tu es vraiment un pauvre mec ....sale vie bien triste .
je serais d'accord, mais Nartey n'est pas bon quand il entre en cours de match. Merah, aussi frele soit il met beaucoupplus d'intensité que Nartey
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
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|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
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|0
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|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
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|0
|3
|1
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|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Les 23 Bleus appelés par Zinédine Zidane pour le premier rassemblement de la saison 🇫🇷