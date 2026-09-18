La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Equipe de France18 sept. , 18:04
parGuillaume Conte
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Zinedine Zidane a dévoilé sa première liste comme sélectionneur de l'équipe de France.
L’ère Didier Deschamps est définitivement terminée puisque Zinedine Zidane a dévoilé la liste des joueurs amenés à défendre les couleurs de l’équipe de France pour les quatre matchs à venir de la longue trêve automnale, pour le compte de la Ligue des Nation. Au programme, deux affrontements face à la Belgique, un match contre la Turquie et un rendez-vous contre l’Italie.
Forcément, le groupe choisi par Zinedine Zidane a été élargi en conséquence, car il faut prévoir de quoi faire pour ces quatre rencontres.
Gardiens : Maignan, Restes, Risser
Défenseurs : Diouf, Jacquet, P. Kalulu, Konaté, Koundé, Lacroix, Truffert, Upamecano
Milieux : Camavinga, Cherki, Da Cunha, Koné, Rabiot, Zaïre-Emery
Attaquants : Barcola, Mbappé, Dembélé, Doué, Lepaul, Olise

Akliouche le grand perdant

Cinq joueurs vont totalement découvrir l'équipe de France donc, à savoir Jérémy Jacquet, le nouveau défenseur de Liverpool formé à Rennes. Lucas Da Cunha qui brille avec Côme depuis plus d'un an. Le serial buteur de Rennes Esteban Lepaul, le gardien Toulousain Guillaume Restes et l'ancien milieu reconverti en homme de couloir à l'Inter Milan Andy Diouf.
Pour le reste, les stars de la Coupe du monde sont là, avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, mais aussi la relève avec Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery et Adrien Truffert par exemple.
A noter les disparitions de plusieurs cadres comme les frères Hernandez, Brice Samba, N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni, mais aussi les choix qui concernent Maghnès Akliouche ou Marcus Thuram, non sélectionnés.
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Derniers commentaires

OM-PSG : Le Vélodrome au bord de l'implosion

Un grand savant a dit un jour qu’à la routourne va tourner !!! Je me rappelle quand tu faisais le fanfaron la saison dernière et que maintenant ton club va joué le maintien et que ça va être un supplice pour toi🤣 soit fort mon grand car tu va peté un cable plus d’une fois😉

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Pas surprenant

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Toujours un plaisir absolu de leur mettre une branlée chez eux chaque annee ....apres ces cons diront on s en fou de ce match mais bien sûr que NON ils ont toujours la haine !!!!

Kylian Mbappé quitte Nike pour On (off.)

Sergio .Tu es vraiment un pauvre mec ....sale vie bien triste .

Ce que l'OL reproche à Noah Nartey

je serais d'accord, mais Nartey n'est pas bon quand il entre en cours de match. Merah, aussi frele soit il met beaucoupplus d'intensité que Nartey

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