La France de Zidane, avec Lepaul et Da Cunha

Zinedine Zidane a dévoilé sa première liste comme sélectionneur de l'équipe de France.

L’ère Didier Deschamps est définitivement terminée puisque Zinedine Zidane a dévoilé la liste des joueurs amenés à défendre les couleurs de l’équipe de France pour les quatre matchs à venir de la longue trêve automnale, pour le compte de la Ligue des Nation. Au programme, deux affrontements face à la Belgique, un match contre la Turquie et un rendez-vous contre l’Italie.

Forcément, le groupe choisi par Zinedine Zidane a été élargi en conséquence, car il faut prévoir de quoi faire pour ces quatre rencontres.

Gardiens : Maignan, Restes, Risser

Défenseurs : Diouf, Jacquet, P. Kalulu, Konaté, Koundé, Lacroix, Truffert, Upamecano

Milieux : Camavinga, Cherki, Da Cunha, Koné, Rabiot, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Mbappé, Dembélé, Doué, Lepaul, Olise

Akliouche le grand perdant

Cinq joueurs vont totalement découvrir l'équipe de France donc, à savoir Jérémy Jacquet, le nouveau défenseur de Liverpool formé à Rennes. Lucas Da Cunha qui brille avec Côme depuis plus d'un an. Le serial buteur de Rennes Esteban Lepaul, le gardien Toulousain Guillaume Restes et l'ancien milieu reconverti en homme de couloir à l'Inter Milan Andy Diouf.

Pour le reste, les stars de la Coupe du monde sont là, avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, mais aussi la relève avec Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery et Adrien Truffert par exemple.

A noter les disparitions de plusieurs cadres comme les frères Hernandez, Brice Samba, N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni, mais aussi les choix qui concernent Maghnès Akliouche ou Marcus Thuram, non sélectionnés.