Zidane envoie Benzema et Kanté à la retraite





Pas de discussion ou de porte ouverte pour l’avenir de deux internationaux français absents de la liste, N’Golo Kanté et Karim Benzema n’ont plus leur place dans la France sous Zidane.

Tout nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a passé le cap du premier exercice de sa prise de fonctions, avec la liste des joueurs amenés à disputer la Ligue des Nations à partir de la semaine prochaine. Sa première liste a permis d’appeler quelques nouveaux joueurs à ce niveau. Et forcément après une Coupe du monde, sans qu’il n’y ait eu forcément d’annonce de départ à la retraite, quelque choix forts ont été effectuée.

C’est le cas de N’Golo Kanté, loin d’être en méforme avec Fenerbahçe, mais qui a fait les frais d’un choix pur et simple du sélectionneur. « Je ne l'ai pas appelé. C'est un choix. Il y a des joueurs pour faire évoluer cette équipe, ça n'a rien à voir avec ses qualités. Il a été un joueur exemplaire. Il a 35 ans, moi j'ai quatre ans à la tête de cette équipe. J'ai fait des choix », a livré Zidane, qui met clairement, sauf énorme disette, un terme à la carrière internationale de Kanté.

Même constat pour Karim Benzema, qui a parfois été envoyé de retour en équipe de France, même si l’attaquant formé à l’OL n’a actuellement pas de club après son départ précipité d’Al-Hilal. « J'ai passé des années extraordinaires avec lui à Madrid. Mais c'est comme N'Golo, j'ai besoin de voir des joueurs plus jeunes. Mais ça n'enlève rien à sa carrière en équipe de France et en club », a livré Zidane, qui explique au moins franchement que certaines pages sont tournées.

Tchouaméni, Zidane s'explique

Autre absence remarquée, celle d’Aurélien Tchouaméni, qui a pourtant été utilisé par le Real Madrid sur les deux derniers matchs, mais rien d’un souci musculaire majeur. Le milieu de terrain continuera de récupérer à Madrid donc. « C'est un joueur qui s'est arrêté deux mois. Pour son processus de récupération il était mieux qu'il reste à Madrid », a souligné le sélectionneur national, pour qui le joueur du Real a de grandes chances de récupérer sa place par la suite.