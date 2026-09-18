OM : Avant le PSG, la démission de Genesio est redoutée

Affecté après la défaite contre Besiktas (4-1) en Ligue Europa jeudi, Bruno Genesio suscite quelques inquiétudes. Certains se demandent si un nouveau naufrage dans le Classique peut inciter l’entraîneur de l’Olympique de Marseille à jeter l’éponge.

Le scénario se répète pour l’Olympique de Marseille . Comme lors de ses précédentes rencontres en championnat, l’équipe phocéenne s’est effondrée contre Besiktas après une première période encourageante. Il faut croire que les Marseillais ne progressent pas au fil des semaines. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Bruno Genesio est apparu si affecté en conférence d’après-match jeudi. Abattu, l’entraîneur olympien a alerté Eric Di Meco, inquiet à l’idée de le voir démissionner.

« Je tiens à apporter mon soutien à Bruno Genesio, a réagi l’ancien Marseillais sur RMC. Je le sens dépité. Il ne doit surtout pas lâcher, je ne vois pas qui pourrait faire mieux que lui. J’espère qu’il ne va pas lâcher. Il m’inquiète parfois dans son attitude et dans ce qu’il dit. On doit soutenir notre entraîneur pour sortir de cette galère. » Et pour y parvenir, Eric Di Meco conseille au technicien un changement d’hommes et de système.

« Bruno insiste avec certains garçons, et il a raison. Il faut des automatismes, a d’abord validé le consultant. Mais peut-être qu’il va falloir jouer un peu moins haut et mettre un défenseur central de plus… C’est son boulot. » Quoi qu’il en soit, Eric Di Meco n’a pas à s’inquiéter pour la motivation de Bruno Genesio. « Ce serait trop simple de se demander dans quelle galère je me suis mis. Ça ne servirait pas à grand-chose et ça ne ferait pas avancer ce qu'on doit faire pour progresser », tempérait le coach de l’Olympique de Marseille en Turquie.

Quelques heures plus tard, RMC confirme cette tendance et décrit un entraîneur certes frustré par les performances de son équipe, mais toujours déterminé à redresser la barre. En interne, les joueurs et les dirigeants n’imaginent pas Bruno Genesio abandonner. Pas plus que ses proches qui le disent encore déterminé à rebondir, notamment grâce à un calendrier plus abordable après la trêve internationale (Troyes, Olympiakos, Angers, Sturm Graz, Le Havre…).