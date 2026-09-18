40 ME en janvier, le PSG a trouvé mieux que Digne

Peu satisfait par Lucas Digne, Luis Enrique rêve de voir un joueur du Barça arriver au PSG dès le mois de janvier. Le message est passé à Nasser Al-Khelaïfi.

Recruté cet été après sa solide Coupe du monde, en dehors de son match contre l’Espagne, Lucas Digne devait apporter une touche technique, son expérience et sa solidité pour concurrencer Nuno Mendes. Pour le moment, ce n’est pas du tout le cas, et Luis Enrique ne s’en est pas caché. Il a même préféré titulariser Warren Zaïre-Emery, milieu de terrain droitier, au poste d’arrière gauche, plutôt que d’utiliser le joueur recruté pour 10 ME en provenance d’Aston Villa.

Alejandro Baldé, ça sent la sortie au Barça

Luis Enrique, élu meilleur entraineur du monde par son président, a déjà un plan B en tête, même si cela demande de négocier avec le FC Barcelone . En effet, le média catalan El Nacional annonce que l’entraineur parisien rêve de faire venir Alejandro Baldé, l’arrière du FC Barcelone. Même si cela fait des années qu’il est chez les blaugranas, l’Espagnol n’a que 22 ans, et encore deux ans de contrat. Mais en dehors de 12 minutes en fin de match contre le Racing Santander cette semaine, l’arrière gauche est resté sur le banc de touche à tous les matchs du club catalan, Hansi Flick préférant faire confiance au très jeune Xavi Espart.

De quoi pousser Baldé vers la sortie, et ce dès cet hiver selon le média espagnol. Ce dernier estime qu’une offre de la part de Nasser Al-Khelaïfi à hauteur de 40 millions d’euros suffirait largement à convaincre Joan Laporta de vendre le natif de Barcelone. Un vrai crève-coeur pour un joueur très attaché à son club, mais qui sent bien que son entraineur ne lui fait pas confiance. La saison dernière, c’est le retour de Joao Cancelo qui le privait déjà des gros matchs, comme la double confrontation face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Le temps du départ est peut-être arrivé, et Luis Enrique n’a pas envie de louper sa chance, malgré le récent recrutement de Lucas Digne.