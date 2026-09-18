EdF : Zidane change tout, Dembélé sera le grand gagnant

Interrogé sur le rôle de Kylian Mbappé en équipe de France, Zinédine Zidane a laissé entendre que l’attaquant du Real Madrid pourrait évoluer sur le côté gauche. Une bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé, bien parti pour récupérer la pointe de l’attaque, soit le poste qu’il occupe au Paris Saint-Germain.

Zinédine Zidane n’a pas entretenu le suspense. Sous les ordres du nouveau sélectionneur de l’équipe de France , Kylian Mbappé conservera le brassard de capitaine. Le successeur de Didier Deschamps a été convaincu par le leadership de l’attaquant du Real Madrid qui devra néanmoins s’habituer à un probable changement de poste. Durant sa conférence de presse, l’ancien entraîneur de la Maison Blanche a été interrogé sur le rôle du Bondynois sur le terrain. L’occasion pour lui d’annoncer sa préférence pour le Kylian Mbappé version ailier gauche.

« Numéro 9, son meilleur poste ? Non, je ne pense pas, a répondu Zinédine Zidane devant les médias. Je pense, et il l'a dit lui-même, qu'il est capable de jouer dans les trois positions. Je ne sais pas si avant-centre est son meilleur poste mais en tout cas, il peut jouer dans les trois positions. Et moi je l'aime aussi beaucoup par exemple à gauche. » La réponse ne laissera pas Ousmane Dembélé insensible. Si Kylian Mbappé retrouve son ancien couloir, la pointe de l’attaque devient disponible.

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Ça tombe bien, l’attaquant du Paris Saint-Germain, que Didier Deschamps continuait d’utiliser sur le côté droit ou en meneur de jeu, n’a jamais caché son envie d’évoluer en pointe en équipe de France. C’est effectivement dans ce rôle que le Parisien brille dans le dispositif de Luis Enrique. Reste à savoir quel schéma tactique Zinédine Zidane va-t-il privilégier. Adepte du 4-3-3 au Real Madrid, le sélectionneur des Bleus pourrait retrouver ses habitudes et placer le Bavarois Michael Olise à droite.