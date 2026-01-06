PSG : Gonçalo Ramos claque la porte, Luis Enrique applaudit

Toujours sur le banc de touche, Gonçalo Ramos commence à trouver le temps long. Une offre en or du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski pourrait bien le séduire cet hiver.

Un mouvement inattendu cet hiver au PSG ? Gonçalo Ramos se pose des questions sur son avenir, lui qui n’entre clairement pas dans les plans de Luis Enrique depuis 18 mois. Eternel remplaçant, le Portugais ne bénéficie jamais d’un temps de jeu augmenté, y compris quand les forfaits s’accumulent en attaque. L’entraineur parisien le voit uniquement comme un joker capable d’entrer en jeu quand son équipe est menée au score, ou quand le suspense n’est plus vraiment là dans le match.

Ramos pense à sa Coupe du monde

Même s’il se met souvent en valeur avec ses buts importants en dépit de son faible temps de jeu, Gonçalo Ramos n’a jamais caché qu’il appréciait la vie à Paris et qu’il se satisfaisait de la situation actuelle. Mais à l’approche de la Coupe du monde, le discours a changé. D’autant plus qu’un grand club d’Europe lui fait les yeux doux.

En effet, selon El Nacional, le FC Barcelone rêve de le récupérer dès cet hiver, afin de remplacer sur le court terme Robert Lewandowski, dont le rendement n’est plus ce qu’il était. Gonçalo Ramos serait alors associé à Ferran Torres, pour rajeunir l’attaque catalane. Cela permettrait au Portugais de récupérer du temps de jeu, afin d’arriver en forme à la Coupe du monde, ce que le PSG ne peut pas lui garantir.

Le média catalan l’affirme, Luis Enrique approuve ce possible transfert si tout le monde y trouve son compte. L’entraineur du Paris SG comprend la frustration de son attaquant, et lui souhaiterait même de faire décoller sa carrière avec le Barça. Autant dire que Paris ne s’opposerait pas à un tel départ, si cela permet en compensation de recruter un joueur qui correspond mieux au profil recherché par Luis Enrique.

Il est toutefois beaucoup trop tôt pour évoquer un possible transfert, le FC Barcelone ayant toujours des gros problèmes financiers pour boucler des transactions. Surtout que le PSG ne laissera pas son attaquant, acheté pour 80 ME au Benfica Lisbonne, partir contre une bouchée de pain.