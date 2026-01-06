PSG : Gonçalo Ramos claque la porte, Luis Enrique applaudit

Ce qui est drôle c'est que tu puisses croire que tu aies un niveau quelconque... Ah si c'est vrai le tien est celui qui a établi l'étalon de la bêtise, ça permet à chacun de savoir à quelle distance du néant on se trouve 🤣😂🤣
Oui c'est clair que le but nantais était valable
De ce que j'en comprends il utilise un 4 2 3 1 qui lorsque l'équipe attaque peut se transformer en 2 4 4 avec les 2 latéraux qui montent. Il a un jeu de possession et tente d'aspirer l'équipe adverse pour exploser à la récupération en montant très vite. J'aime bien ce style qui ressemble dans certains principes à ceux pronés par LE au PSG Le problème c'est que par moment il passe en mode super défensif, à 5 derrière et là l'équipe recule. Dans un sens ça me rappelle le "mauvais" d'il y a 4 à 5 ans en LDC, celui envahit par la peur de perdre, qui reculait et qui ... Perdait a la fin. La peur est communicative, en mettant trop de def son équipe pense qu'il a peur, elle prend perd et perd son foot. Je pense que sans le vouloir il affaiblit moralement ses joueurs avec une perte de confiance Je trouve aussi que ça ne progresse plus. Si l'OM gagne jeudi ça rebondira
Et on y gagne quoi?
bref le nantais ne fait aucunement action de jeu le but aurait du etre validé et la majorité des marseillais le disent eux meme
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
