L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Depuis plusieurs semaines, les fédérations sportives françaises sont victimes d'une énorme campagne de piratage. Selon des hackers, c'est l'OM qui aurait cette fois été visé, avec une base de plus de 400.000 supporters dérobée au club phocéen.

Les pirates se font plaisir en France, où il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne que des bases de données gigantesques sont volées et mises en vente à des personnes susceptibles de les utiliser pour des arnaques. En fin de semaine passée, c'est une base de 1,2 million de personnes figurant dans le fichier national des comptes bancaires qui a été dérobée par des hackers. Et ce lundi, le compte spécialisé @Seblatombe révèle que depuis quelques heures, un pirate a mis en vente sur des forums spécialisés une base de données contenant les noms, emails, adresses et autres infos d'une base de 400.000 supporters de l'Olympique de Marseille qui se sont inscrits sur le site officiel de l'OM d'une manière ou d'une autre.

Le message du hacker sur les forums spécialisés

Le pirate précise que cette base de données contient également les coordonnées des membres du staff, avec notamment des numéros de téléphone, mais également les profils des supporters sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont commandé sur la boutique du club etc etc. Le compte @Seblatombe confirme que l'échantillon de données communiqué par le hacker pour authentifier son vol est bien authentique et confirme que l'Olympique de Marseille a bien été piraté. « Cette fuite pourrait concerner les comptes clients de la boutique en ligne, les abonnés/supporters ainsi que certains accès internes », précise le compte spécialisé, qui ajoute que le compte du hacker a déjà été identifié par les services spécialisés de l'OM et qu'il a été aussitôt suspendu.

Pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a pas communiqué sur ce sujet, mais si les faits sont avérés, alors l'OM devra informer officiellement les autorités, ainsi que les personnes concernées par ce piratage. A priori, aucune information liée à des moyens de paiement n'a été hackée, ce qui est déjà ça. Ces dernières semaines, de nombreuses fédérations sportives ont également été la cible des hackers.