L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Pablo on t’as reconnu enfoiré ! Lache l’OM pour de bon !
Donc le joueur argentin est suspendu sans qu'aucune preuve de culpabilité n'ait pu être apportée ? S'il y en avait cela aurait été publié depuis... Faut que l'UEFA se réveille, on n'est plus en 2020 mais 2026...
Imaginez que les pirates révèlent les noms des personnes fans de l'OM... Ces personnes deviendraient la risée des discussion à la machine à café, les gens se gausseraient à la boulangerie, au marchand de journaux ou devant l'école en menant les petits... Ce serait terrible pour la vie sociale de ces 400 000 personnes. Un peu d'humanité, ne révélez pas les noms de ces pauvres bougres 🤣
On se calme. Le fond souverain du Qatar : plus de 500 milliards d'actifs. Ils ont pas attendu ce rachat d'Arctos pour changer les moquettes dans les bureaux
J'ai pas lu l'article. Au Revoir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
