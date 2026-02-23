ICONSPORT_272416_0002 (1)
Stade Vélodrome Marseille

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

OM23 févr. , 21:00
parClaude Dautel
2
Depuis plusieurs semaines, les fédérations sportives françaises sont victimes d'une énorme campagne de piratage. Selon des hackers, c'est l'OM qui aurait cette fois été visé, avec une base de plus de 400.000 supporters dérobée au club phocéen.
Les pirates se font plaisir en France, où il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne que des bases de données gigantesques sont volées et mises en vente à des personnes susceptibles de les utiliser pour des arnaques. En fin de semaine passée, c'est une base de 1,2 million de personnes figurant dans le fichier national des comptes bancaires qui a été dérobée par des hackers. Et ce lundi, le compte spécialisé @Seblatombe révèle que depuis quelques heures, un pirate a mis en vente sur des forums spécialisés une base de données contenant les noms, emails, adresses et autres infos d'une base de 400.000 supporters de l'Olympique de Marseille qui se sont inscrits sur le site officiel de l'OM d'une manière ou d'une autre.
Le message du hacker sur les forums spécialisés
Le message du hacker sur les forums spécialisés
Le pirate précise que cette base de données contient également les coordonnées des membres du staff, avec notamment des numéros de téléphone, mais également les profils des supporters sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont commandé sur la boutique du club etc etc. Le compte @Seblatombe confirme que l'échantillon de données communiqué par le hacker pour authentifier son vol est bien authentique et confirme que l'Olympique de Marseille a bien été piraté. « Cette fuite pourrait concerner les comptes clients de la boutique en ligne, les abonnés/supporters ainsi que certains accès internes », précise le compte spécialisé, qui ajoute que le compte du hacker a déjà été identifié par les services spécialisés de l'OM et qu'il a été aussitôt suspendu.
Pour l'instant, l'Olympique de Marseille n'a pas communiqué sur ce sujet, mais si les faits sont avérés, alors l'OM devra informer officiellement les autorités, ainsi que les personnes concernées par ce piratage. A priori, aucune information liée à des moyens de paiement n'a été hackée, ce qui est déjà ça. Ces dernières semaines, de nombreuses fédérations sportives ont également été la cible des hackers.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_360172_0170
OL

OL : Paulo Fonseca est écoeuré par Donald Trump

ICONSPORT_350033_0325
PSG

PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain

ICONSPORT_261406_1429
PSG

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

Fil Info

23 févr. , 21:40
OL : Paulo Fonseca est écoeuré par Donald Trump
23 févr. , 21:20
PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain
23 févr. , 20:30
PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !
23 févr. , 20:00
Vente AS Monaco : un milliardaire italien est dans le coup
23 févr. , 19:30
L'OM valide l'arrivée d'un crack malien
23 févr. , 19:00
L1 : Anthony Lopes a simulé pour rendre service en plein ramadan
23 févr. , 18:30
L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique
23 févr. , 18:00
PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus

Derniers commentaires

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Pablo on t’as reconnu enfoiré ! Lache l’OM pour de bon !

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Donc le joueur argentin est suspendu sans qu'aucune preuve de culpabilité n'ait pu être apportée ? S'il y en avait cela aurait été publié depuis... Faut que l'UEFA se réveille, on n'est plus en 2020 mais 2026...

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Imaginez que les pirates révèlent les noms des personnes fans de l'OM... Ces personnes deviendraient la risée des discussion à la machine à café, les gens se gausseraient à la boulangerie, au marchand de journaux ou devant l'école en menant les petits... Ce serait terrible pour la vie sociale de ces 400 000 personnes. Un peu d'humanité, ne révélez pas les noms de ces pauvres bougres 🤣

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

On se calme. Le fond souverain du Qatar : plus de 500 milliards d'actifs. Ils ont pas attendu ce rachat d'Arctos pour changer les moquettes dans les bureaux

L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique

J'ai pas lu l'article. Au Revoir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading