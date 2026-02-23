Passé par l'Ukraine, puisqu'il a été pendant plusieurs saisons l'entraîneur du club de Donetsk, Paulo Fonseca a toujours un regard attentif sur la situation dans ce pays, d'autant plus que son épouse est née à Kiev et qu'une partie de sa famille est donc toujours en Ukraine.

États-Unis, où se déroulera en partie la prochaine Coupe du Monde. Pour Paulo Fonseca, la FIFA se ridiculise en faisant jouer le Mondial là-bas tout comme elle s'est ridiculisée en donnant un prix de la Paix à Donald Trump en marge du tirage au sort de la Coupe du Monde. Ayant quitté de toute urgence ce pays au moment de l'invasion russe le 24 février 2022, l'entraîneur portugais de l'Olympique Lyonnais est toujours sous le choc de cette action militaire décidée par Vladimir Poutine. Tout comme il est scandalisé par la manière dont Donald Trump s'est transformé en gendarme du monde. Quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, Paulo Fonseca revient dans L'Equipe sur l'état actuel du monde. Et il ne masque pas son écoeurement sur le comportement des, où se déroulera en partie la prochaine Coupe du Monde. Pour Paulo Fonseca, la FIFA se ridiculise en faisant jouer le Mondial là-bas tout comme elle s'est ridiculisée en donnant un prix de la Paix à Donald Trump en marge du tirage au sort de la Coupe du Monde.

Paulo Fonseca n'est pas MAGA

Sans langue de bois, l'entraîneur de l'OL vide son sac contre Donald Trump, qui n'était pas non plus le grand ami de John Textor. Voilà au moins un point commun entre Textor et Fonseca, même si l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais ne s'est jamais autorisé des propos aussi durs que ceux du technicien portugais qu'il était allé chercher à l'AC Milan. « La vérité, c'est que nous qui aimons le football, nous voudrions que la Coupe du monde se déroule ailleurs, et pas aux États-Unis, pas en ce moment. La position du président américain a été d'oublier, d'ignorer les plus défavorisés, les plus faibles, et d'être du côté de ses intérêts économiques. Le président américain n'a pas pensé aux personnes. Il a pensé à l'argent. Je ne sais pas si le football est le meilleur moyen de protester contre ça, mais il y a des choses qui sont inacceptables pour moi (...) Le président Infantino fait la même chose que le président Trump. Il regarde les intérêts économiques et il oublie les gens. Le Prix de la Paix donné par la FIFA à Trump ? C'est tellement triste, le football ne mérite pas ça. C'est une honte. »

Pour l'instant, si certaines voix se sont élevées pour contester la tenue du Mondial 2026 aux États-Unis, aucun pays européen n'a décidé de boycotter ce rendez-vous. Tout comme cela avait été le cas pour le Mondial au Qatar il y a quatre ans. Paulo Fonseca a au moins le mérite de dire clairement ce qu'il pense de tout cela, prenant le risque de froisser le grand patron de la FIFA.