Ang : Man Utd s'impose et remonte à la 4e place

Premier League23 févr. , 22:59
parJérôme Capton
0
En s'imposant ce lundi soir à Everton (0-1), grâce à un but de Sesko (71e), Manchester United remonte à la quatrième place de la Premier League. Les Red Devils ne sont plus qu'à trois longueurs d'Aston Villa et du podium.

Premier League

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
61281873562135
2
M. City
56271755562531
3
Aston Villa
51271566382810
4
M. United
48271395483711
5
Chelsea
45271296483117
0
Derniers commentaires

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Rigolo va avec Fofana on a été très bon . On a eu la chance que Moreira soit au niveau mais avec Fofana en plus on aurait été beaucoup plus fort .

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

en même temps à Marseille tout le monde est dan de l'OM

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

Newcastle sont bien plus riche que le Qatar

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Pablo on t’as reconnu enfoiré ! Lache l’OM pour de bon !

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Donc le joueur argentin est suspendu sans qu'aucune preuve de culpabilité n'ait pu être apportée ? S'il y en avait cela aurait été publié depuis... Faut que l'UEFA se réveille, on n'est plus en 2020 mais 2026...

Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

