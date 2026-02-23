ICONSPORT_360176_0080

OL : Un énorme problème va coûter cher à Lyon

OL23 févr. , 22:30
parHadrien Rivayrand
L’OL s’est logiquement incliné face à Strasbourg ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones ont eu du mal à renverser la rencontre, ce qui est loin d'être une première.
Cette défaite de l'OL à Strasbourg en Ligue 1 met fin à la belle série rhodanienne et, si elle n’est pas catastrophique pour la suite du championnat, elle met en lumière certaines carences encore présentes au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. En Alsace, l’Olympique Lyonnais a été submergé sans jamais sembler en mesure de changer le cours du match. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les pensionnaires du Groupama Stadium vivent une telle déconvenue.

L'OL va devoir inverser la tendance 

Comme le rappelle Gones Radio ces dernières heures, un scénario se répète à l’extérieur pour l’OL dès que les Rhodaniens sont menés. Le média précise notamment via son compte X :
« Mené hors de ses bases pour la 10ᵉ fois sous Paulo Fonseca, l’OL s’est encore incliné. Les Lyonnais n’ont jamais pris le moindre point dans cette situation. À Strasbourg, malgré un bon Dominik Greif et la réduction du score de Corentin Tolisso, les Lyonnais n’ont jamais réussi à renverser la dynamique après les buts adverses. Cette statistique confirme une tendance claire : l’OL actuel est très solide lorsqu’il mène, mais peine encore à inverser un match mal engagé loin de ses bases. »

Reste à savoir si cette défaite dans ces conditions sera la dernière de la saison pour cet OL encore en phase d’apprentissage. Les hommes de Paulo Fonseca n’auront pas trop le temps de cogiter puisqu’un déplacement à Marseille se profile dans quelques jours. Un choc très attendu, qui comptera pour beaucoup dans cette seconde partie de saison. Aux Gones d’éviter d’être menés au score s’ils continuent à éprouver autant de difficultés à revenir dans un match loin de leurs bases.
Derniers commentaires

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Rigolo va avec Fofana on a été très bon . On a eu la chance que Moreira soit au niveau mais avec Fofana en plus on aurait été beaucoup plus fort .

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

en même temps à Marseille tout le monde est dan de l'OM

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

Newcastle sont bien plus riche que le Qatar

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Pablo on t’as reconnu enfoiré ! Lache l’OM pour de bon !

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Donc le joueur argentin est suspendu sans qu'aucune preuve de culpabilité n'ait pu être apportée ? S'il y en avait cela aurait été publié depuis... Faut que l'UEFA se réveille, on n'est plus en 2020 mais 2026...

Loading