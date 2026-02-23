OL : Un énorme problème va coûter cher à Lyon

L’OL s’est logiquement incliné face à Strasbourg ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones ont eu du mal à renverser la rencontre, ce qui est loin d'être une première.

Cette défaite de l' OL à Strasbourg en Ligue 1 met fin à la belle série rhodanienne et, si elle n’est pas catastrophique pour la suite du championnat, elle met en lumière certaines carences encore présentes au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. En Alsace, l’Olympique Lyonnais a été submergé sans jamais sembler en mesure de changer le cours du match. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les pensionnaires du Groupama Stadium vivent une telle déconvenue.

L'OL va devoir inverser la tendance

Comme le rappelle Gones Radio ces dernières heures, un scénario se répète à l’extérieur pour l’OL dès que les Rhodaniens sont menés. Le média précise notamment via son compte X :

« Mené hors de ses bases pour la 10ᵉ fois sous Paulo Fonseca, l’OL s’est encore incliné. Les Lyonnais n’ont jamais pris le moindre point dans cette situation. À Strasbourg, malgré un bon Dominik Greif et la réduction du score de Corentin Tolisso, les Lyonnais n’ont jamais réussi à renverser la dynamique après les buts adverses. Cette statistique confirme une tendance claire : l’OL actuel est très solide lorsqu’il mène, mais peine encore à inverser un match mal engagé loin de ses bases. »

Lire aussi OL : Endrick agressé et envoyé sur le banc

Reste à savoir si cette défaite dans ces conditions sera la dernière de la saison pour cet OL encore en phase d’apprentissage. Les hommes de Paulo Fonseca n’auront pas trop le temps de cogiter puisqu’un déplacement à Marseille se profile dans quelques jours. Un choc très attendu, qui comptera pour beaucoup dans cette seconde partie de saison. Aux Gones d’éviter d’être menés au score s’ils continuent à éprouver autant de difficultés à revenir dans un match loin de leurs bases.