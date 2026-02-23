LEONARDO MARIA DEL VECCHIO 2048x1365
Leonardo Maria del Vecchio - DR

Vente AS Monaco : un milliardaire italien est dans le coup

Monaco23 févr. , 20:00
parHadrien Rivayrand
0
L’AS Monaco pourrait prochainement être rachetée. Selon certaines indiscrétions, le futur repreneur viendrait de l’autre côté des Alpes.
L’AS Monaco a perdu de sa superbe depuis plusieurs années et le club de la Principauté pourrait bientôt changer de propriétaire. Les Monégasques font face à des problèmes financiers de plus en plus importants, ce qui alimenterait les rumeurs autour d’une vente.
Heureusement pour le club du Rocher, l’intérêt des investisseurs ne manquerait pas, notamment en raison de l’attractivité fiscale de la Principauté. Le futur repreneur aurait même déjà un nom puisque Leonardo Maria Del Vecchio est annoncé comme un possible prochain propriétaire de l’AS Monaco.

Du changement XXL bientôt prévu à Monaco ? 

Selon les informations de @Yannick_Kmbl sur X, le milliardaire — dont la fortune est estimée à près de 7 milliards de dollars — et fils de Leonardo Del Vecchio, ancien président (décédé en 2022) d’EssilorLuxottica, la plus grande entreprise mondiale de lunettes, serait en effet le favori pour le rachat.
Il pourrait également acquérir l’équipe de basket de Monaco dans le cadre de l’opération :
« Un AS Monaco bientôt aux couleurs italiennes ? Avec un AS Monaco Basket dans le package ? Le nom du potentiel futur propriétaire qui m’a été communiqué est d’ores et déjà associé à l’ASM depuis peu. Maintenant, wait and see, vous savez comment c’est… »
D’après L’Équipe, le prix de l’AS Monaco est évalué entre 172 et 258 millions d’euros. Dmitry Rybolovlev, actuel propriétaire du club de Ligue 1, serait bientôt à l’écoute des offres, lui qui aurait accumulé d’importantes pertes ces derniers temps.
En cas de vente, Monaco pourrait repartir de l’avant avec une nouvelle dynamique et un projet entièrement renouvelé, potentiellement destiné à jouer les premiers rôles en Ligue 1, voire à s’affirmer sur la scène européenne.
Réponse dans les prochaines semaines pour les Monégasques, qui devront d’ici là terminer la saison de la meilleure des manières.

Lire aussi

TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Ce mercredi soir, le club du Rocher se rendra notamment au Parc des Princes pour défier le PSG lors du barrage retour de Ligue des champions. À l’aller, les Monégasques se sont inclinés sur le score de 3 buts à 2.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360172_0170
OL

OL : Paulo Fonseca est écoeuré par Donald Trump

ICONSPORT_350033_0325
PSG

PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain

ICONSPORT_272416_0002 (1)
OM

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

ICONSPORT_261406_1429
PSG

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

Fil Info

23 févr. , 21:40
OL : Paulo Fonseca est écoeuré par Donald Trump
23 févr. , 21:20
PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain
23 févr. , 21:00
L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger
23 févr. , 20:30
PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !
23 févr. , 19:30
L'OM valide l'arrivée d'un crack malien
23 févr. , 19:00
L1 : Anthony Lopes a simulé pour rendre service en plein ramadan
23 févr. , 18:30
L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique
23 févr. , 18:00
PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus

Derniers commentaires

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Pablo on t’as reconnu enfoiré ! Lache l’OM pour de bon !

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Donc le joueur argentin est suspendu sans qu'aucune preuve de culpabilité n'ait pu être apportée ? S'il y en avait cela aurait été publié depuis... Faut que l'UEFA se réveille, on n'est plus en 2020 mais 2026...

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Imaginez que les pirates révèlent les noms des personnes fans de l'OM... Ces personnes deviendraient la risée des discussion à la machine à café, les gens se gausseraient à la boulangerie, au marchand de journaux ou devant l'école en menant les petits... Ce serait terrible pour la vie sociale de ces 400 000 personnes. Un peu d'humanité, ne révélez pas les noms de ces pauvres bougres 🤣

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

On se calme. Le fond souverain du Qatar : plus de 500 milliards d'actifs. Ils ont pas attendu ce rachat d'Arctos pour changer les moquettes dans les bureaux

L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique

J'ai pas lu l'article. Au Revoir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading