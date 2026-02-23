Vente AS Monaco : un milliardaire italien est dans le coup

L’AS Monaco pourrait prochainement être rachetée. Selon certaines indiscrétions, le futur repreneur viendrait de l’autre côté des Alpes.

L’AS Monaco a perdu de sa superbe depuis plusieurs années et le club de la Principauté pourrait bientôt changer de propriétaire. Les Monégasques font face à des problèmes financiers de plus en plus importants, ce qui alimenterait les rumeurs autour d’une vente.

Heureusement pour le club du Rocher, l’intérêt des investisseurs ne manquerait pas, notamment en raison de l’attractivité fiscale de la Principauté. Le futur repreneur aurait même déjà un nom puisque Leonardo Maria Del Vecchio est annoncé comme un possible prochain propriétaire de l’AS Monaco.

Du changement XXL bientôt prévu à Monaco ?

Selon les informations de @Yannick_Kmbl sur X, le milliardaire — dont la fortune est estimée à près de 7 milliards de dollars — et fils de Leonardo Del Vecchio, ancien président (décédé en 2022) d’EssilorLuxottica, la plus grande entreprise mondiale de lunettes, serait en effet le favori pour le rachat.

Il pourrait également acquérir l’équipe de basket de Monaco dans le cadre de l’opération :

« Un AS Monaco bientôt aux couleurs italiennes ? Avec un AS Monaco Basket dans le package ? Le nom du potentiel futur propriétaire qui m’a été communiqué est d’ores et déjà associé à l’ASM depuis peu. Maintenant, wait and see, vous savez comment c’est… »

D’après L’Équipe, le prix de l’AS Monaco est évalué entre 172 et 258 millions d’euros. Dmitry Rybolovlev, actuel propriétaire du club de Ligue 1, serait bientôt à l’écoute des offres, lui qui aurait accumulé d’importantes pertes ces derniers temps.

En cas de vente, Monaco pourrait repartir de l’avant avec une nouvelle dynamique et un projet entièrement renouvelé, potentiellement destiné à jouer les premiers rôles en Ligue 1, voire à s’affirmer sur la scène européenne.

Réponse dans les prochaines semaines pour les Monégasques, qui devront d’ici là terminer la saison de la meilleure des manières.

Ce mercredi soir, le club du Rocher se rendra notamment au Parc des Princes pour défier le PSG lors du barrage retour de Ligue des champions. À l’aller, les Monégasques se sont inclinés sur le score de 3 buts à 2.