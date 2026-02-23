ICONSPORT_261406_1429
Nasser Al-Khelaifi - PSG

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

PSG23 févr. , 20:30
parHadrien Rivayrand
3
Le PSG connaîtra dans les prochaines heures un changement notable dans son fonctionnement. L’actionnaire américain du club, Arctos Partners, vient en effet d’être racheté par KKR.
Le Paris Saint-Germain souhaite continuer à dominer le football européen tout en développant ses activités en dehors des terrains. Depuis l’arrivée de QSI, le club de la capitale a fait un bond spectaculaire et les champions d’Europe sont désormais connus dans le monde entier.
Pour faire prospérer leurs affaires, les Qataris ont récemment ouvert le capital du PSG. Arctos Partners avait notamment fait son entrée dans le club français, détenant 12,5 % des parts depuis 2023. Mais désormais, Arctos Partners passe sous un nouveau propriétaire.

Le PSG se frotte les mains avec l'arrivée de KKR

Comme l’indique Les Échos, KKR, l’un des plus grands fonds d’investissement, vient de racheter la société Arctos Partners pour 1,4 milliard de dollars. Cette opération devrait d’ailleurs « donner naissance à KKR Solutions, le plus grand investisseur mondial dans le sport, dont les actifs sont estimés à 15 milliards de dollars », souligne Le Parisien.
Le PSG a réagi à cette grande nouvelle et l’accueille avec enthousiasme, comme l’a confié le club au média français :
« C’est une excellente nouvelle. Cela donne une envergure accrue à Arctos, davantage de capacités et une plus grande faculté à mener des projets d’ampleur avec l’ensemble de ses partenaires et actifs, dont le PSG. QSI et Arctos peuvent désormais envisager des projets encore plus ambitieux ensemble, y compris potentiellement le projet NBA Europe et le développement de la stratégie du club aux États-Unis. »
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
V
D
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs23
V
Victoire17
M
Match nul3
D
Défaite3
Buts Marqués52
Buts Encaissés19

Matchs Récents

Tout afficher
21 février 2026 à 21:05
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
3
0
Match terminé
MetzMetz
17 février 2026 à 21:00
Champions League
MonacoMonaco
2
3
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
O. Dembélé
10.

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant
Matchs14
Buts8
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
B. Barcola
29.

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant
Matchs20
Buts8
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Cette vente ne devrait rien changer pour le moment pour les parties concernées. Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du football, précise de son côté :
« Concrètement, ça ne change rien. Arctos a été racheté par un acteur plus important, qui a récupéré ses parts et son portefeuille. On passe à une nouvelle dimension. On passe d’un fonds qui détenait 6 ou 7 milliards de dollars d’actifs à un fonds qui en possède 28 milliards. C’est une entreprise extrêmement solide financièrement. D’un point de vue économique, le PSG prend désormais une dimension internationale. »

Lire aussi

Une autre victime du PSG défend ChevalierUne autre victime du PSG défend Chevalier
De quoi rassurer le PSG, dont l’un des projets pourrait être de quitter un jour le Parc des Princes pour construire un stade plus grand ailleurs en région parisienne. La présence d’un actionnaire aussi puissant est un atout considérable pour les finances des champions d’Europe. L’été prochain, le club pourrait également décider de réaliser un ou deux coups XXL si tel était son souhait. Affaire à suivre.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_360172_0170
OL

OL : Paulo Fonseca est écoeuré par Donald Trump

ICONSPORT_350033_0325
PSG

PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain

ICONSPORT_272416_0002 (1)
OM

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Fil Info

23 févr. , 21:40
OL : Paulo Fonseca est écoeuré par Donald Trump
23 févr. , 21:20
PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain
23 févr. , 21:00
L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger
23 févr. , 20:00
Vente AS Monaco : un milliardaire italien est dans le coup
23 févr. , 19:30
L'OM valide l'arrivée d'un crack malien
23 févr. , 19:00
L1 : Anthony Lopes a simulé pour rendre service en plein ramadan
23 févr. , 18:30
L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique
23 févr. , 18:00
PSG : Dembélé remplaçant, Luis Enrique ne l’écoute plus

Derniers commentaires

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Pablo on t’as reconnu enfoiré ! Lache l’OM pour de bon !

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Donc le joueur argentin est suspendu sans qu'aucune preuve de culpabilité n'ait pu être apportée ? S'il y en avait cela aurait été publié depuis... Faut que l'UEFA se réveille, on n'est plus en 2020 mais 2026...

L'OM victime d'un piratage, 400.000 supporters en danger

Imaginez que les pirates révèlent les noms des personnes fans de l'OM... Ces personnes deviendraient la risée des discussion à la machine à café, les gens se gausseraient à la boulangerie, au marchand de journaux ou devant l'école en menant les petits... Ce serait terrible pour la vie sociale de ces 400 000 personnes. Un peu d'humanité, ne révélez pas les noms de ces pauvres bougres 🤣

PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

On se calme. Le fond souverain du Qatar : plus de 500 milliards d'actifs. Ils ont pas attendu ce rachat d'Arctos pour changer les moquettes dans les bureaux

L’OM au coeur d’un mensonge qui scandalise l’Afrique

J'ai pas lu l'article. Au Revoir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading