PSG : Un nouvel actionnaire américain encore plus riche !

Le PSG connaîtra dans les prochaines heures un changement notable dans son fonctionnement. L’actionnaire américain du club, Arctos Partners, vient en effet d’être racheté par KKR.

Le Paris Saint-Germain souhaite continuer à dominer le football européen tout en développant ses activités en dehors des terrains. Depuis l’arrivée de QSI, le club de la capitale a fait un bond spectaculaire et les champions d’Europe sont désormais connus dans le monde entier.

Pour faire prospérer leurs affaires, les Qataris ont récemment ouvert le capital du PSG . Arctos Partners avait notamment fait son entrée dans le club français, détenant 12,5 % des parts depuis 2023. Mais désormais, Arctos Partners passe sous un nouveau propriétaire.

Le PSG se frotte les mains avec l'arrivée de KKR

Comme l’indique Les Échos, KKR, l’un des plus grands fonds d’investissement, vient de racheter la société Arctos Partners pour 1,4 milliard de dollars. Cette opération devrait d’ailleurs « donner naissance à KKR Solutions, le plus grand investisseur mondial dans le sport, dont les actifs sont estimés à 15 milliards de dollars », souligne Le Parisien.

Le PSG a réagi à cette grande nouvelle et l’accueille avec enthousiasme, comme l’a confié le club au média français :

« C’est une excellente nouvelle. Cela donne une envergure accrue à Arctos, davantage de capacités et une plus grande faculté à mener des projets d’ampleur avec l’ensemble de ses partenaires et actifs, dont le PSG. QSI et Arctos peuvent désormais envisager des projets encore plus ambitieux ensemble, y compris potentiellement le projet NBA Europe et le développement de la stratégie du club aux États-Unis. »

Cette vente ne devrait rien changer pour le moment pour les parties concernées. Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du football, précise de son côté :

« Concrètement, ça ne change rien. Arctos a été racheté par un acteur plus important, qui a récupéré ses parts et son portefeuille. On passe à une nouvelle dimension. On passe d’un fonds qui détenait 6 ou 7 milliards de dollars d’actifs à un fonds qui en possède 28 milliards. C’est une entreprise extrêmement solide financièrement. D’un point de vue économique, le PSG prend désormais une dimension internationale. »

De quoi rassurer le PSG, dont l’un des projets pourrait être de quitter un jour le Parc des Princes pour construire un stade plus grand ailleurs en région parisienne. La présence d’un actionnaire aussi puissant est un atout considérable pour les finances des champions d’Europe. L’été prochain, le club pourrait également décider de réaliser un ou deux coups XXL si tel était son souhait. Affaire à suivre.