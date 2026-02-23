ICONSPORT_282604_0212
Kylian Mbappé

Mbappé s’est fait griller, Madrid est en colère

Kylian Mbappé23 févr. , 22:00
parEric Bethsy
0
Muet en deux matchs la semaine dernière, Kylian Mbappé inquiète la presse madrilène. Les médias s’aperçoivent que l’attaquant du Real Madrid joue diminué en raison d’une blessure au genou qui traîne depuis des mois.
De l’autre côté des Pyrénées, on parle d’une des pires prestations de Kylian Mbappé cette saison. L’attaquant du Real Madrid a déçu contre Osasuna (défaite 2-1) samedi, et pas seulement parce qu’il s’agissait de son deuxième match consécutif sans but inscrit. Le contenu de sa rencontre n’a pas convaincu et la presse madrilène a identifié la raison. Pour les quotidiens Marca et AS, il est évident que Kylian Mbappé joue diminué.
Depuis sa blessure au genou gauche subie en décembre dernier, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ne s’est jamais vraiment remis à 100%. Le Bondynois a parfois été ménagé, comme lorsqu’il était resté sur le banc contre la Real Sociedad (4-1) le 14 février dernier. Mais ces petites périodes de repos ne suffisent pas pour guérir totalement. Pas plus que les 11 jours d’absence cet hiver, alors que le Merengue était initialement annoncé indisponible pour trois semaines. Pour nos confrères, cette situation vient notamment de l’obstination de Kylian Mbappé, que l’on sait déterminé à jouer tous les matchs. Mais la responsabilité incombe aussi à Alvaro Arbeloa.

L’entraîneur du Real Madrid s’est sans doute aperçu que son équipe ne pouvait pas se passer de son buteur dans les rendez-vous les plus importants. « Nous savons qu'il joue avec un genou touché, admettait récemment le technicien. N'importe quel autre joueur dans cette situation aurait sûrement reculé mais Kylian m'a montré qu'il était un vrai leader. J'espère que son genou tiendra le coup car nous allons avoir besoin de lui. » Kylian Mbappé va donc continuer à jouer blessé, quitte à compromettre sa fin de saison, voire sa Coupe du monde avec l’équipe de France.
0
