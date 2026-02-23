PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain

A 48 heures du match retour des barrages de Ligue des champions entre le PSG et l'AS Monaco, Ousmane Dembélé est toujours incertain.

Luis Enrique avait décidé de titulariser le Ballon d'Or 2025 lors du match aller au Stade Louis II, mais après seulement 27 minutes de jeu, constatant qu'Ousmane Dembélé ressentait toujours un souci au mollet, l'entraîneur du Paris Saint-Germain lançait Désiré Doué dans le grand bain. Un choix sportivement payant puisque, mené 2-0, le PSG s'imposait finalement 2-3 grâce notamment à Doué. Samedi, face à Metz, Dembélé a été laissé au repos dans la perspective du match retour de mercredi face à Monaco. Cependant, à 2 jours de ce rendez-vous décisif, L'Equipe et RMC affirment que la présence d'Ousmane Dembélé n'est toujours pas assurée et que Luis Enrique ne prendra aucun risque avec son attaquant. Si l'attaquant de 28 ans n'est pas à 100%, alors il ne jouera pas ce match dont l'importance est cruciale pour les champions d'Europe en titre.