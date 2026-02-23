ICONSPORT_350033_0325
Ousmane Dembélé

PSG-Monaco : Ousmane Dembélé incertain

PSG23 févr. , 21:20
par Claude Dautel
0
A 48 heures du match retour des barrages de Ligue des champions entre le PSG et l'AS Monaco, Ousmane Dembélé est toujours incertain.
Luis Enrique avait décidé de titulariser le Ballon d'Or 2025 lors du match aller au Stade Louis II, mais après seulement 27 minutes de jeu, constatant qu'Ousmane Dembélé ressentait toujours un souci au mollet, l'entraîneur du Paris Saint-Germain lançait Désiré Doué dans le grand bain. Un choix sportivement payant puisque, mené 2-0, le PSG s'imposait finalement 2-3 grâce notamment à Doué. Samedi, face à Metz, Dembélé a été laissé au repos dans la perspective du match retour de mercredi face à Monaco. Cependant, à 2 jours de ce rendez-vous décisif, L'Equipe et RMC affirment que la présence d'Ousmane Dembélé n'est toujours pas assurée et que Luis Enrique ne prendra aucun risque avec son attaquant. Si l'attaquant de 28 ans n'est pas à 100%, alors il ne jouera pas ce match dont l'importance est cruciale pour les champions d'Europe en titre.
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts8
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
