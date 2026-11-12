PSG : Ferran Torres renonce

Ferran Torres a fait un aveu étonnant sur l'un de ses coéquipiers du PSG, qu'il craint d'affronter à l'entrainement.

Unique buteur en finale de la dernière Coupe du monde, Ferran Torres est le héros de l’été. L’attaquant du FC Barcelone a certainement profité de ce coup de pouce pour valider un nouveau gros transfert, lui qui avait déjà quitté Valence très jeune pour Manchester City, avant de revenir au Barça. Désormais au PSG, l’Espagnol a démarré très fort avant de s’essouffler.

Ses dernières prestations ne sont pas très convaincantes, et même Luis Enrique a décidé de le faire souffler et le sollicitant moins souvent, signe que le décollage n’a pas eu de suite. Le PSG et ses supporters sont en droit d’en attendre plus de leur attaquant, mais comme au Barça, Ferran Torres ne fait pas vraiment la différence par rapport à ses concurrents.

Ferran Torres évite Désiré Doué

Surtout qu’à Paris, il a tout de même reconnu avoir halluciné en voyant les qualités de certains jours. Comme Désiré Doué, qui met la misère à toute l’Europe avec ses dribbles et ses buts. Pour ne pas se faire humilier à l’entraineur, Ferran Torres, pas vraiment connu pour ses qualités défensives, a trouvé la parade comme il l’a confessé à Konbini.

« Je pense que c’est l’un des meilleurs dribbleurs au monde. Il m’a beaucoup surpris. Quand il a le ballon, j’évite de le provoquer en duel. Du coup, jusqu’à présent, il ne m’a jamais dribblé ! C’est très difficile de lui prendre le ballon », a reconnu l’attaquant espagnol, qui a tenu à mettre en avant l’homme fort du PSG de cette première partie de saison. Le seul qui fait encore de grosses différences à chaque match dans l’effectif de Luis Enrique, et que Ferran Torres est prêt à laisser marquer à l’entrainement plutôt que d’avoir le tournis face à son jeu de jambes ultra-rapide.