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PSG : Ferran Torres renonce

PSG : Ferran Torres renonce

PSG
parGuillaume Conte
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Ferran Torres a fait un aveu étonnant sur l'un de ses coéquipiers du PSG, qu'il craint d'affronter à l'entrainement.
Unique buteur en finale de la dernière Coupe du monde, Ferran Torres est le héros de l’été. L’attaquant du FC Barcelone a certainement profité de ce coup de pouce pour valider un nouveau gros transfert, lui qui avait déjà quitté Valence très jeune pour Manchester City, avant de revenir au Barça. Désormais au PSG, l’Espagnol a démarré très fort avant de s’essouffler.
Ses dernières prestations ne sont pas très convaincantes, et même Luis Enrique a décidé de le faire souffler et le sollicitant moins souvent, signe que le décollage n’a pas eu de suite. Le PSG et ses supporters sont en droit d’en attendre plus de leur attaquant, mais comme au Barça, Ferran Torres ne fait pas vraiment la différence par rapport à ses concurrents.

Ferran Torres évite Désiré Doué

Surtout qu’à Paris, il a tout de même reconnu avoir halluciné en voyant les qualités de certains jours. Comme Désiré Doué, qui met la misère à toute l’Europe avec ses dribbles et ses buts. Pour ne pas se faire humilier à l’entraineur, Ferran Torres, pas vraiment connu pour ses qualités défensives, a trouvé la parade comme il l’a confessé à Konbini.
« Je pense que c’est l’un des meilleurs dribbleurs au monde. Il m’a beaucoup surpris. Quand il a le ballon, j’évite de le provoquer en duel. Du coup, jusqu’à présent, il ne m’a jamais dribblé ! C’est très difficile de lui prendre le ballon », a reconnu l’attaquant espagnol, qui a tenu à mettre en avant l’homme fort du PSG de cette première partie de saison. Le seul qui fait encore de grosses différences à chaque match dans l’effectif de Luis Enrique, et que Ferran Torres est prêt à laisser marquer à l’entrainement plutôt que d’avoir le tournis face à son jeu de jambes ultra-rapide.

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Derniers commentaires

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Saadé c'est le mec qui s'est gavé sur le dos des gens pendant le COVID en surfacturant ses containers pendant que tous les petites boîtes étaient exsangues. Une belle ordure. Avant cette période, la CMA faisait des pertes mais en multipliant par 7 voir par 10 le prix de ses containers lors du COVID, la CMA a généré 45 milliards de profit en 2.5 ans ! Et tout ça sans impôt sur les société ou presque car elle est taxe au tonnage donc pas sur ses prix de ventes: elle a payé 2.5% d'impôts ! Donc en plus d'avoir ruiné des pans entiers de l'économie, ils n'ont presque pas payé d'impôt Sans parler du climat horrible qui règne dans la plus part des services de sa tour. Maintenant qu'il s'est engraissé à coup de milliards il achète tout (BFM, RMC, La Provence, GEFCo, Bolloré logistics, participations a droite et a gauche) et maintenant le Petit Nice

OM : Des années d'attente, Rodolphe Saadé achète enfin

Et sinon ? quel rapport avec l'OM ? si ce n'est un intéret pour faire un titre putaclic ?

Tout va très vite, accord Lens-Sage

ah bon?? ben non... parce que y a un mec sur ce forum qui l'avait annoncé à l'OL ..... hein Sergio?????? ah ah ah ah non mais t'es vraiment un fou echappé de l'asile....

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

mais sergio... je m'en branle que tu penses que ce soit du flan, la DNCG vous avait rétrogradé en PREMIERE INSTANCE! C'etait officiel, l'OL était en ligue 2 et l'OL a fait appel et l'OL a été maintenu!! C'est quand meme fou de ne pas reconnaitre un fait d'une instance, un jugement prononcé par cette instance!!

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Retourne dans ta niche le temps que tu gagne un championnat ou une coupe d europe😁😉🤭🤭🤭🤭🤭

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