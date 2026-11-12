Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Le forfait acté de Kylian Mbappé contre l'Italie est remis en cause de l'autre côté des Alpes, avec la présence annoncée du capitaine des Bleus sur la feuille de match ce jeudi soir.

Kylian sera forfait demain. Il s’est ressenti une petite douleur, comme d’habitude on ne va pas prendre de risque. Ce sont des choses regrettables, mais ça fait partie du jeu. J’espère que ça n’est pas méchant et qu’on pourra l’avoir dimanche », avait expliqué le sélectionneur national, en référence à la rencontre face à la Turquie où il espère enfin pouvoir bénéficier de l’apport du joueur du Real Madrid. Enorme surprise au moment de voir l’équipe de France préparer son match face à l’Italie, ce jeudi soir à San Siro. Selon le journaliste Peppe Di Stefano, qui oeuvre dans le groupe de média de Gianluca Di Marzio, Kylian Mbappé n’est pas forfait pour le match de Ligue des Nations . Une information étonnante puisque Zinedine Zidane avait confirmé l’absence de son capitaine pour le match à Milan : «», avait expliqué le sélectionneur national, en référence à la rencontre face à la Turquie où il espère enfin pouvoir bénéficier de l’apport du joueur du Real Madrid.

Mais le journaliste italien l’affirme ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé est bien dans le groupe des Bleus pour le match contre la Nazionale, et il pourrait être mis sur la feuille de match, tout en démarrant sur le banc de touche. « Il n’est pas exclu qu’il entre en jeu pour quelques minutes si les sensations sont bonnes. Cela lui permettra aussi de se tester en vue de dimanche », confirme ainsi Sky Italia, dans une annonce que pas grand monde n’avait vu venir après les déclarations de Zidane.

Coup de bluff de la presse italienne pour entretenir le suspense, ou nette amélioration de l’état de santé de Kylian Mbappé qui lui permet d’espérer jouer un peu contre l’Italie ? La réponse ne devrait pas tarder puisque les deux formations s’affrontent ce jeudi soir.