L'ASSE perd gros, 25 millions s'envolent
Séville ne paiera pas 25 ME pour Stassin
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Derniers commentaires
Lyon y a échappé logique aussi pour Marseille hein
c:/remi toujours là pour illustrer l'effet Dunning-Kruger. L'ami du jus de citron. Mdr
pourquoi neymar? lol
1 je n'ai jamais parlé de son impact dans le jeu. Ce n'est pas le sujet donc je n'en parle pas. 2 non, encore une fois, ça n'aura aucun impact sur la masse salariale car il est libre au 30/6/2027. Que tu paies en janvier l'ensemble de ses salaires ou que tu les paies tous les mois jusqu'en juin, le montant reste le même. 3 l'impact financier est donc nul si tu t'en sépares plus tôt. Sauf effectivement pour les soins médicaux jusqu'en juin vu que c'est un habitué. Mais je doute que ça fasse économiser beaucoup.
je croyais que c'etait parce qu'il defendait pas lol maintenant c'est son individualisme ya uacun joueur qui a fait gagner la ldc a paris mais plutot un entraineur pourtant en 2020 année de la finale il est 2 eme meilleur passeur en LDC
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13