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L'ASSE perd gros, 25 millions s'envolent

L'ASSE perd gros, 25 millions s'envolent

ASSE
parCorentin Facy
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Le prêt de Lucas Stassin au FC Séville tourne au vinaigre et c’est une très mauvaise nouvelle pour l’ASSE.
Plus d’un an après avoir exprimé ses premières envies de départ, Lucas Stassin a obtenu le feu vert pour quitter l’AS Saint-Etienne lors du précédent mercato estival. Les Verts espéraient un gros transfert pour leur attaquant belge, ils n’ont finalement obtenu qu’un prêt avec option d’achat au FC Séville. Au sein de la direction stéphanoise, on était toutefois satisfait l’été dernier après avoir négocié une option d’achat colossale avec le club andalou de l’ordre de 25 millions d’euros. Sauf que pour l’instant, l’aventure de Lucas Stassin en Espagne tourne un peu au vinaigre.
Avec un petit but en sept matchs et un statut de joueur de rotation au sein de l’effectif, l’attaquant de 21 ans ne cartonne pas comme cela était espéré. Un coup dur pour Saint-Etienne car le FC Séville, qui ne roule pas sur l’or, a peu de chances de lever l’option d’achat à 25 millions d’euros pour recruter définitivement Lucas Stassin en fin de saison si la dynamique ne s’inverse pas rapidement.

Séville ne paiera pas 25 ME pour Stassin

Le site Morning Foot va un peu plus loin en révélant que même si Séville ne le garde pas, Lucas Stassin n’a aucunement l’intention de rester à l’ASSE la saison prochaine, y compris en Ligue 1. Le dossier risque vite de ressembler à une patate chaude pour Saint-Etienne, qui pourrait être privé de 25 millions d’euros mais qui va ensuite devoir trouver un autre point de chute dans l’urgence à Stassin, très probablement à un prix bien inférieur. Un dossier complexe qui prend une mauvaise tournure pour Kilmer Sport, bien loin d’imaginer lorsque Stassin flambait en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 que le joueur de 21 ans deviendrait ensuite un attaquant difficile à vendre au prix fort en Europe.

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1 je n'ai jamais parlé de son impact dans le jeu. Ce n'est pas le sujet donc je n'en parle pas. 2 non, encore une fois, ça n'aura aucun impact sur la masse salariale car il est libre au 30/6/2027. Que tu paies en janvier l'ensemble de ses salaires ou que tu les paies tous les mois jusqu'en juin, le montant reste le même. 3 l'impact financier est donc nul si tu t'en sépares plus tôt. Sauf effectivement pour les soins médicaux jusqu'en juin vu que c'est un habitué. Mais je doute que ça fasse économiser beaucoup.

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je croyais que c'etait parce qu'il defendait pas lol maintenant c'est son individualisme ya uacun joueur qui a fait gagner la ldc a paris mais plutot un entraineur pourtant en 2020 année de la finale il est 2 eme meilleur passeur en LDC

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