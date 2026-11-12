Officiel : Pierre Sage viré par Crystal Palace

Hojbjerg vendu 15 ME cet hiver, l'OM a deux offres

1 je n'ai jamais parlé de son impact dans le jeu. Ce n'est pas le sujet donc je n'en parle pas. 2 non, encore une fois, ça n'aura aucun impact sur la masse salariale car il est libre au 30/6/2027. Que tu paies en janvier l'ensemble de ses salaires ou que tu les paies tous les mois jusqu'en juin, le montant reste le même. 3 l'impact financier est donc nul si tu t'en sépares plus tôt. Sauf effectivement pour les soins médicaux jusqu'en juin vu que c'est un habitué. Mais je doute que ça fasse économiser beaucoup.