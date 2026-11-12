OL : Un transfert à 30 ME donne de l'air à Lyon

L’AC Milan pourrait enfin lâcher l’OL dans le dossier Zachary Athekame. Le club lombard se penche sur le latéral néerlandais Givairo Read pour renforcer sa défense.

SOS latéral droit, l’AC Milan cherche à se renforcer de façon urgente à ce poste au mercato hivernal. Le club lombard a bien une idée en tête, mais elle semble très difficile à concrétiser : faire revenir Zachary Athekame . Prêté sans option d’achat à l’Olympique Lyonnais cet été, le défenseur suisse réalise un excellent début de saison dans le Rhône, où il est titulaire indiscutable et décisif. L’AC Milan a approché Lyon pour tenter de casser le prêt et ainsi récupérer Athekame en échange d’une contrepartie financière. Une option que l’OL n’envisage pas et que le club lombard va donc devoir laisser de côté.

Milan lâche Athekame et fonce sur Read

La pression sur le club rhodanien pourrait enfin redescendre sur ce dossier puisque selon Nicolo Schira, l’AC Milan s’est mis en quête d’un nouveau latéral droit et a jeté son dévolu sur Givairo Read. A 20 ans, l’international espoirs néerlandais réalise pour l’instant une excellente saison au Feyenoord Rotterdam, où il cumule déjà 6 passes décisives en 12 matchs de championnat. Dans un profil très offensif assez similaire à celui de Zachary Athekame, le natif d’Amsterdam représente une belle opportunité pour l’AC Milan.

La presse italienne croit savoir qu’un transfert à 30 millions d’euros pourrait voir le jour au mois de janvier même si idéalement, Feyenoord aimerait logiquement conserver son joueur au minimum jusqu’à la fin de la saison. Pour l’OL, voir l’AC Milan chercher un nouveau latéral droit représente en tout cas un réel soulagement. Cela confirme surtout que malgré l’énorme forcing des dirigeants italiens pour faire craquer l’actuel 5e de Ligue 1 , Zachary Athekame va comme prévu faire toute la saison dans le Rhône.