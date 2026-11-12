PSG : Luis Enrique valide le retour de Gadou pour 50 ME

A la recherche d’un défenseur central pour incarner l’avenir, le PSG est très intéressé par son ancien Titi Joane Gadou. Le club de la capitale va en revanche devoir casser sa tirelire pour faire céder le Borussia Dortmund.

Deux ans après avoir vendu Joane Gadou au RB Salzbourg pour 10 millions d’euros, le Paris Saint-Germain est très intéressé par le retour du défenseur central de 19 ans, aujourd’hui au Borussia Dortmund, où il est sous contrat jusqu’en 2031. Le BVB a payé 20 millions d’euros à Salzbourg pour faire venir l’international espoirs français l’été dernier et le club allemand ne regrette pas cet investissement. Le natif d’Aubervilliers s’est imposé comme un titulaire indiscutable et fait même partie des meilleurs défenseurs de Bundesliga depuis le début de la saison.

Les prestations du colosse d’1m95 n’ont pas échappé à son club formateur, le Paris Saint-Germain. Comme évoqué il y a quelques jours, Luis Enrique et Luis Campos scrutent les performances de Joane Gadou avec beaucoup d’intérêt. Une tendance confirmée par le site Bernabeu Digital, qui affirme que le PSG et le Real Madrid pourraient bientôt se livrer un gros duel pour le recrutement du défenseur central français. Le Bayern Munich a également un oeil sur Joane Gadou en cas de départ de Dayot Upamecano ou de Jonathan Tah. Les clubs intéressés sont néanmoins prévenus : le Borussia Dortmund n’est pas vendeur.

Dortmund attend au moins 50 ME pour Gadou

Seule une offre colossale pourrait faire céder le sous-marin jaune, qui souhaite continuer de développer Joane Gadou au moins une saison de plus. La somme de 50 millions d’euros est évoquée et pourrait faire hésiter la direction du club allemand. Il est maintenant question de savoir si le Paris Saint-Germain, qui ne dépense plus sans compter depuis plusieurs années, sera prêt à investir une telle somme pour l’un de ses anciens Titis. Luis Campos et Luis Enrique, qui cherchent toujours la perle rare pour la succession à moyen terme de Marquinhos, vont rapidement devoir trancher s’ils ne veulent pas se faire doubler dans ce dossier.