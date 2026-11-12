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OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

OM
parCorentin Facy
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Dans le viseur de la DNCG, l’OM sera encore surveillé de près lors du prochain mercato hivernal. Le club phocéen doit faire attention, car le gendarme financier peut le sanctionner de différentes manières.
Après avoir vécu un mercato particulièrement rude l’été dernier avec de nombreux départs et aucune recrue en contrepartie, l’Olympique de Marseille sait que le mois de janvier ne sera pas une partie de plaisir. Le club phocéen est toujours dans le collimateur de la DNCG, qui réclame des départs supplémentaires pour alléger encore plus fortement la masse salariale. Les noms d’Igor Paixao et de Pierre-Emile Hojbjerg sont régulièrement évoqués dans la presse parmi les candidats possibles à un départ.

Zéro départ cet hiver, le rêve de Genesio

Bruno Genesio espère de son côté que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi seront en capacité de conserver les meilleurs joueurs de l’effectif, comme l’a fait savoir le journaliste Nicolas Filhol sur Football Club de Marseille. Notre confrère explique par ailleurs que la DNCG pourrait sanctionner l’OM de trois façons différentes. Il exclut en revanche une éventuelle rétrogradation en Ligue 2, contrairement à ce qui avait été évoqué par ailleurs.
« McCourt a clairement changé de stratégie. Avant, il assumait les pertes avec des garanties financières, des apports réguliers d’argent entre 30 et 100 millions d’euros par an. Maintenant, il ne veut plus combler le déficit. Le club doit être autonome donc il doit mettre en place cette politique d’austérité, on l’a vu cet été avec zéro recrue, chose qui n’arrive jamais et encore moins à l’OM » a d'abord lancé Nicolas Filhol avant de conclure.

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« Que risque le club ? Il y a plusieurs possibilités : un encadrement maintenu de la masse salariale, vendre avant de recruter et il y peut y avoir des restrictions renforcées sur le recrutement. Je pense que Bruno Genesio pourrait lui se satisfaire d’un statu quo avec zéro départ et zéro arrivée » a fait savoir le journaliste de Football Club de Marseille.
Reste maintenant à voir comment l’état-major de l’OM parviendra à gérer ce mercato hivernal alors que l’équipe s’est redressée sous la houlette de Bruno Genesio au point d’atteindre la 4e place de Ligue 1 au bout de dix journées. De nouveaux départs sans recrue en contrepartie contribueraient sans doute à fâcher, peut-être une fois de trop, un Bruno Genesio patient mais qui refuse de voir son effectif fondre à chaque mercato.
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La DNCG a été créée en 1990 en France, pionnière donc. En Espagne, Italie, Angleterre, un système équivalent a été fait à peu près à l'époque de la création du FPF de l'UEFA (2011) dans les années 2010. En Bundesliga, c'est la ligue elle-même qui gère le contrôle des clubs par sa commission d'octroi des licences...depuis 2001.. En Turquie où il y a de gros problèmes (surendettement des clubs), c'est seulement depuis 2019, et en gros c'est la Banque Nationale qui fait les contrôles.

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
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21106311477
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Brest
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131034315141
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10103161822-4
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10103161324-11
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8101541219-7
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Angers SCO
810226919-10
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Troyes
810226717-10
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210028922-13

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