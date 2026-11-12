OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Dans le viseur de la DNCG, l’OM sera encore surveillé de près lors du prochain mercato hivernal. Le club phocéen doit faire attention, car le gendarme financier peut le sanctionner de différentes manières.

Après avoir vécu un mercato particulièrement rude l’été dernier avec de nombreux départs et aucune recrue en contrepartie, l’Olympique de Marseille sait que le mois de janvier ne sera pas une partie de plaisir. Le club phocéen est toujours dans le collimateur de la DNCG, qui réclame des départs supplémentaires pour alléger encore plus fortement la masse salariale. Les noms d’Igor Paixao et de Pierre-Emile Hojbjerg sont régulièrement évoqués dans la presse parmi les candidats possibles à un départ.

Zéro départ cet hiver, le rêve de Genesio

Bruno Genesio espère de son côté que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi seront en capacité de conserver les meilleurs joueurs de l’effectif, comme l’a fait savoir le journaliste Nicolas Filhol sur Football Club de Marseille. Notre confrère explique par ailleurs que la DNCG pourrait sanctionner l’OM de trois façons différentes. Il exclut en revanche une éventuelle rétrogradation en Ligue 2, contrairement à ce qui avait été évoqué par ailleurs.

« McCourt a clairement changé de stratégie. Avant, il assumait les pertes avec des garanties financières, des apports réguliers d’argent entre 30 et 100 millions d’euros par an. Maintenant, il ne veut plus combler le déficit. Le club doit être autonome donc il doit mettre en place cette politique d’austérité, on l’a vu cet été avec zéro recrue, chose qui n’arrive jamais et encore moins à l’OM » a d'abord lancé Nicolas Filhol avant de conclure.

« Que risque le club ? Il y a plusieurs possibilités : un encadrement maintenu de la masse salariale, vendre avant de recruter et il y peut y avoir des restrictions renforcées sur le recrutement. Je pense que Bruno Genesio pourrait lui se satisfaire d’un statu quo avec zéro départ et zéro arrivée » a fait savoir le journaliste de Football Club de Marseille.