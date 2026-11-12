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Le PSG prêt à payer la petite clause d’Upamecano

Le PSG prêt à payer la petite clause d’Upamecano

PSG
parEric Bethsy
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Longtemps cité parmi les admirateurs de Dayot Upamecano, le Paris Saint-Germain n’a pas été refroidi par sa prolongation de contrat. Les Parisiens voient toujours l’opportunité d’arracher le défenseur central du Bayern Munich grâce à une clause libératoire avantageuse.
Malgré sa politique basée sur le recrutement de jeunes prometteurs, le Paris Saint-Germain ne s’interdit pas de réaliser un gros coup. Le club de la capitale reste à l’affût en cas de bonne affaire pour un joueur confirmé. L’année dernière, on apprenait par exemple que la direction francilienne s’intéressait à Dayot Upamecano (28 ans). Le défenseur central du Bayern Munich se rapprochait de la fin de son contrat et les Parisiens voyaient l’opportunité de le récupérer libre cet été. Du moins jusqu’à sa prolongation jusqu’en 2030 signée en février dernier.

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La signature du Français aurait pu refroidir le Paris Saint-Germain. Mais le média TransferFeed relaye des rumeurs persistantes concernant le double champion d’Europe et le Français. Pour le pensionnaire du Parc des Princes, Dayot Upamecano représente toujours une belle affaire grâce à la clause libératoire qui figure dans son nouveau bail. Celle-ci stipule que l’ancien joueur du RB Leipzig sera disponible pour 65 millions d’euros à partir de l’été prochain. Un montant abordable pour les Parisiens, et surtout intéressant compte tenu du statut du Bavarois, considéré comme une référence à son poste.
Il faudra néanmoins convaincre l’ami d’enfance d’Ousmane Dembélé. Ce mercredi, l’international tricolore n’affichait pas une folle impatience de partir. « Un départ en Premier League ? Ça fait un petit moment que je suis en Allemagne, pour l'instant je me sens très bien. Je continue à progresser et je suis à l’écoute. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, je me sens bien dans mon club », a répondu Dayot Upamecano, qui avait doublé son salaire en passant à 20 millions d’euros brut par an.
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pourquoi neymar? lol

Hojbjerg vendu 15 ME cet hiver, l'OM a deux offres

1 je n'ai jamais parlé de son impact dans le jeu. Ce n'est pas le sujet donc je n'en parle pas. 2 non, encore une fois, ça n'aura aucun impact sur la masse salariale car il est libre au 30/6/2027. Que tu paies en janvier l'ensemble de ses salaires ou que tu les paies tous les mois jusqu'en juin, le montant reste le même. 3 l'impact financier est donc nul si tu t'en sépares plus tôt. Sauf effectivement pour les soins médicaux jusqu'en juin vu que c'est un habitué. Mais je doute que ça fasse économiser beaucoup.

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je croyais que c'etait parce qu'il defendait pas lol maintenant c'est son individualisme ya uacun joueur qui a fait gagner la ldc a paris mais plutot un entraineur pourtant en 2020 année de la finale il est 2 eme meilleur passeur en LDC

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