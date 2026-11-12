Tout va très vite, accord Lens-Sage

Retour aux affaires en vue pour Pierre Sage au RC Lens, cinq mois après son départ. Tout juste viré de Crystal Palace, le technicien français a trouvé un accord avec les Sang et Or.

C’était un petit coup de bluff financier. Et à ce petit jeu, ce sont encore une fois les Anglais qui ont payé. Le RC Lens avait viré Yannick Cahuzac après le dernier week-end et l’enchainement de la défaite face à l’OM après celle spectaculaire contre Côme. Et dans le même temps, Pierre Sage comptait ses heures avec Crystal Palace, en raison d’un début de saison très décevant et d’une dernière place en Premier League. Les Eagles espéraient voir Lens taper à la porte pour négocier la signature du technicien français, et ainsi économiser les frais de son licenciement.

Pierre Sage réduit son salaire anglais

La patience a été de mise dans l’Artois, et ce jeudi, tout s’enchaîne très vite. Pierre Sage a été officiellement limogé de Crystal Palace, et dans la foulée, il a pu poursuivre des discussions avancées avec le club « Sang et Or ». Selon Foot Mercato, un accord oral a même été trouvé entre l’ancien coach de l’OL et Lens. Le point crucial était le salaire, mais les exigences du RC Lens auraient été respectées, Pierre Sage ne pouvant pas prétendre à des émoluments au niveau de ceux de la Premier League pour revenir dans les Hauts de France.

L’ensemble de l’équipe dirigeante fait désormais le forcing pour parvenir à un accord définitif dans les prochains jours, l’idée étant de commencer la semaine prochaine avec Pierre Sage aux commandes des entraineurs, en vue du match contre Toulouse du 21 novembre. Une incroyable issue à ces derniers mois très chauds au sein du RC Lens.