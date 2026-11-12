Aller au contenu
Tout va très vite, accord Lens-Sage

Tout va très vite, accord Lens-Sage

Lens
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Retour aux affaires en vue pour Pierre Sage au RC Lens, cinq mois après son départ. Tout juste viré de Crystal Palace, le technicien français a trouvé un accord avec les Sang et Or.
C’était un petit coup de bluff financier. Et à ce petit jeu, ce sont encore une fois les Anglais qui ont payé. Le RC Lens avait viré Yannick Cahuzac après le dernier week-end et l’enchainement de la défaite face à l’OM après celle spectaculaire contre Côme. Et dans le même temps, Pierre Sage comptait ses heures avec Crystal Palace, en raison d’un début de saison très décevant et d’une dernière place en Premier League. Les Eagles espéraient voir Lens taper à la porte pour négocier la signature du technicien français, et ainsi économiser les frais de son licenciement.
Pierre Sage réduit son salaire anglais
La patience a été de mise dans l’Artois, et ce jeudi, tout s’enchaîne très vite. Pierre Sage a été officiellement limogé de Crystal Palace, et dans la foulée, il a pu poursuivre des discussions avancées avec le club « Sang et Or ». Selon Foot Mercato, un accord oral a même été trouvé entre l’ancien coach de l’OL et Lens. Le point crucial était le salaire, mais les exigences du RC Lens auraient été respectées, Pierre Sage ne pouvant pas prétendre à des émoluments au niveau de ceux de la Premier League pour revenir dans les Hauts de France.
L’ensemble de l’équipe dirigeante fait désormais le forcing pour parvenir à un accord définitif dans les prochains jours, l’idée étant de commencer la semaine prochaine avec Pierre Sage aux commandes des entraineurs, en vue du match contre Toulouse du 21 novembre. Une incroyable issue à ces derniers mois très chauds au sein du RC Lens.

Lire aussi

Officiel : Pierre Sage viré par Crystal PalaceOfficiel : Pierre Sage viré par Crystal Palace
Articles Recommandés
Coup De Theatre Mbappe Dans Le Groupe Contre Litalie
Equipe de France

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie

Le Psg Pret A Payer La Petite Clause Dupamecano
PSG

Le PSG prêt à payer la petite clause d’Upamecano

Edf Sans Pitie Mbappe Veut Enterrer Dembele
Equipe de France

EdF : Sans pitié, Mbappé veut enterrer Dembélé

Officiel Pierre Sage Vire Par Crystal Palace
Premier League

Officiel : Pierre Sage viré par Crystal Palace

Fil Info

Coup de théâtre, Mbappé dans le groupe contre l’Italie
Le PSG prêt à payer la petite clause d’Upamecano
EdF : Sans pitié, Mbappé veut enterrer Dembélé
Officiel : Pierre Sage viré par Crystal Palace
L'ASSE perd gros, 25 millions s'envolent
OL : Un transfert à 30 ME donne de l'air à Lyon
OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2
PSG : Luis Enrique valide le retour de Gadou pour 50 ME
Officiel : Manchester United se sépare de Carrick

Derniers commentaires

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

Lyon y a échappé logique aussi pour Marseille hein

OM : La DNCG exclut une rétrogradation en Ligue 2

c:/remi toujours là pour illustrer l'effet Dunning-Kruger. L'ami du jus de citron. Mdr

PSG : Doué bientôt Ballon d'Or, l'Angleterre valide

pourquoi neymar? lol

Hojbjerg vendu 15 ME cet hiver, l'OM a deux offres

1 je n'ai jamais parlé de son impact dans le jeu. Ce n'est pas le sujet donc je n'en parle pas. 2 non, encore une fois, ça n'aura aucun impact sur la masse salariale car il est libre au 30/6/2027. Que tu paies en janvier l'ensemble de ses salaires ou que tu les paies tous les mois jusqu'en juin, le montant reste le même. 3 l'impact financier est donc nul si tu t'en sépares plus tôt. Sauf effectivement pour les soins médicaux jusqu'en juin vu que c'est un habitué. Mais je doute que ça fasse économiser beaucoup.

PSG : Doué bientôt Ballon d'Or, l'Angleterre valide

je croyais que c'etait parce qu'il defendait pas lol maintenant c'est son individualisme ya uacun joueur qui a fait gagner la ldc a paris mais plutot un entraineur pourtant en 2020 année de la finale il est 2 eme meilleur passeur en LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading