EdF : Mbappé seul au monde, Dembélé ne lui parle plus

Kylian Mbappé a fait son retour en équipe de France ce lundi, après un rassemblement précédent qui avait tourné court pour lui en raison d’une blessure dès le premier match contre la Turquie.

Le capitaine de l’équipe de France aura un rôle central à jouer lors des matchs en Italie, puis à Bordeaux face à la Turquie. Positionné sur le côté gauche lors du premier match de l’ère Zinedine Zidane, l’avant-centre du Real Madrid va retrouver l’axe. Dembélé, Lepaul ou encore Thuram sont forfaits ce qui va de facto obliger le sélectionneur national à repositionner son capitaine au poste de numéro neuf. Cela pourrait faire le plus grand bien à un Kylian Mbappé isolé au sein du groupe des Bleus si l’on en croit les indiscrétions de L’Equipe.

Pour le quotidien national, la passe d’arme entre Mbappé et Dembélé au sujet du Ballon d’Or lors du précédent rassemblement a fait énormément de mal à la cote de popularité du Madrilène au sein du vestiaire français. « Mbappé pensait la mésentente évacuée (malgré un Whatsapp resté sans réponse) et ne comprenait pas la réaction, jugée disproportionnée, de Dembélé à son égard. Pendant ces cinq jours, Mbappé est donc apparu plus isolé, moins à l’aise » écrit le quotidien national au sujet du rassemblement précédent au mois de septembre. La guerre froide entre Mbappé et Dembélé a laissé tant de traces qu’en interne, on estime que l’absence du Parisien est peut-être une bonne nouvelle pour ce rassemblement de novembre.

« L'absence de Dembélé sur ce court stage de novembre aura, au moins, le mérite d'éviter de renouveler cette atmosphère parfois malaisante. Et qui a, sous différentes formes, trouvé un prolongement après le rassemblement où les deux camps, en privé, ne s'épargnent pas » note le journaliste Hugo Delom. La relation entre ses deux leaders offensifs sera sans conteste l’un des grands chantiers des prochains mois pour Zinedine Zidane, lequel avait sans doute espéré des débuts en équipe de France sans polémique de ce style.