EdF : Sans pitié, Mbappé veut enterrer Dembélé

Forfait pour le match de Ligue des Nations en Italie ce jeudi, Kylian Mbappé pourrait retrouver les terrains et la pointe face à la Turquie dimanche. L’attaquant des Bleus voudra marquer son territoire dans l’axe. Et tant pis si sa préférence nuit à son ami Ousmane Dembélé.

Un sacré casse-tête se dessine pour Zinédine Zidane. Pour ce rassemblement de novembre, le sélectionneur de l’équipe de France pourra prendre ses décisions de manière sereine grâce aux absences. Mais les choses se compliqueront lorsque toute son armada offensive sera disponible. L’ancien coach du Real Madrid, qui avait exclu la possibilité d’évoluer avec un quatuor devant, devra choisir entre Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui a encore franchi un cap durant ce début de saison. Et qui récolte les louanges de Zinédine Zidane.

Le sélectionneur a quelques mois devant lui pour trancher. Mais l’un d’entre eux sera probablement éjecté du onze de départ. Et pour Bixente Lizarazu, la menace se rapproche sérieusement pour Ousmane Dembélé, plombé par ses mauvaises performances avec les Bleus, mais aussi par la préférence de Kylian Mbappé pour le poste d’avant-centre. « Evidemment, il y a actuellement un embouteillage en attaque, mais Doué peut redistribuer les cartes », a annoncé l’ancien international français dans les colonnes de L’Equipe.

Cela peut pousser Dembélé sur le banc - Bixente Lizarazu

« On peut considérer que si Olise est disponible, il est évidemment titulaire, de la même manière que Dembélé et Mbappé. Mais la préférence de Mbappé pour l'axe peut changer la donne, a prévenu le consultant. Si Dembélé n'est pas assez efficace en pointe pour justifier de décaler Mbappé à gauche, un poste qu'il apprécie moins, cela peut le pousser sur le banc et offrir à Doué le poste sur la gauche de l'attaque. » Forfait pour ce rassemblement, le Ballon d’Or 2025 n’a pas les cartes en main.