PSG : Ferran Torres, le Barça est catégorique

A la recherche d'un nouvel attaquant de pointe au profil plus polyvalent qu'un renard des surfaces, le Paris Saint-Germain s'intéresse depuis longtemps à Ferran Torres. Mais Luis Enrique risque d'être déçu : le Barça n'a pas l'intention de le vendre cet été.

En vendant Gonçalo Ramos à l'AC Milan lors de ce mercato estival, le PSG a expliqué très clairement qu'il était à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe. Cette fois, Luis Enrique veut pouvoir compter sur un joueur beaucoup plus compatible avec ses idées de jeu, à l'exact opposé du style du buteur portugais. Son objectif est de pouvoir compter sur un joueur polyvalent, capable de jouer aussi bien dos au but que de créer des espaces pour ses coéquipiers en décrochant.

Un joueur comme Ferran Torres par exemple. Le héros de la finale de la Coupe du monde est sur le radar parisien depuis plusieurs semaines, mais les discussions n'ont toujours pas abouti.

Le Barça ne veut pas lâcher Ferran Torres

Et aux dernières nouvelles venues de Catalogne, cette histoire ne sent finalement pas très bon. Comme l'indique El Nacional, le FC Barcelone n'a pas du tout l'intention de céder Ferran Torres cet été, ni au Paris Saint-Germain, ni à d'autres clubs intéressés. Hansi Flick a expliqué en interne qu'il compterait sur lui jusqu'à l'arrivée d'un nouvel attaquant de classe mondiale. Si ce dernier n'arrive pas, alors il pourrait rester au Barça, toujours avec cette casquette de remplaçant idéal.

En parallèle, le Barça estime que seules des négociations avec l'Atlético de Madrid permettraient de voir Ferran Torres quitter le club. Joan Laporta espère en effet qu'inclure l'attaquant espagnol dans l'opération Julian Alvarez, en plus d'un joli pactole, permettra de boucler une opération si attendue chez les Blaugranas. Pour le PSG, en tout cas, le dossier Ferran Torres se complique de jours en jours.