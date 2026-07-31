PSG : Ferran Torres, le Barça est catégorique
Ferran Torres

PSG : Ferran Torres, le Barça est catégorique

PSG31 juil. , 21:30
parQuentin Mallet
2
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche d'un nouvel attaquant de pointe au profil plus polyvalent qu'un renard des surfaces, le Paris Saint-Germain s'intéresse depuis longtemps à Ferran Torres. Mais Luis Enrique risque d'être déçu : le Barça n'a pas l'intention de le vendre cet été.
En vendant Gonçalo Ramos à l'AC Milan lors de ce mercato estival, le PSG a expliqué très clairement qu'il était à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe. Cette fois, Luis Enrique veut pouvoir compter sur un joueur beaucoup plus compatible avec ses idées de jeu, à l'exact opposé du style du buteur portugais. Son objectif est de pouvoir compter sur un joueur polyvalent, capable de jouer aussi bien dos au but que de créer des espaces pour ses coéquipiers en décrochant.
Un joueur comme Ferran Torres par exemple. Le héros de la finale de la Coupe du monde est sur le radar parisien depuis plusieurs semaines, mais les discussions n'ont toujours pas abouti.

Lire aussi

PSG : Akliouche premier renfort officiel de l'étéPSG : Akliouche premier renfort officiel de l'été
Le PSG veut Rodri, City humilie le Real MadridLe PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Le Barça ne veut pas lâcher Ferran Torres

Et aux dernières nouvelles venues de Catalogne, cette histoire ne sent finalement pas très bon. Comme l'indique El Nacional, le FC Barcelone n'a pas du tout l'intention de céder Ferran Torres cet été, ni au Paris Saint-Germain, ni à d'autres clubs intéressés. Hansi Flick a expliqué en interne qu'il compterait sur lui jusqu'à l'arrivée d'un nouvel attaquant de classe mondiale. Si ce dernier n'arrive pas, alors il pourrait rester au Barça, toujours avec cette casquette de remplaçant idéal.
En parallèle, le Barça estime que seules des négociations avec l'Atlético de Madrid permettraient de voir Ferran Torres quitter le club. Joan Laporta espère en effet qu'inclure l'attaquant espagnol dans l'opération Julian Alvarez, en plus d'un joli pactole, permettra de boucler une opération si attendue chez les Blaugranas. Pour le PSG, en tout cas, le dossier Ferran Torres se complique de jours en jours.
Articles Recommandés
DR
Bordeaux

Bordeaux : Un proche de Bolloré annonce être le président des Girondins

Lom Peut Craindre Un Rebondissement Pour Todibo
OM

L’OM peut craindre un rebondissement pour Todibo

27 Me Sans Rien Faire Lol Reve Du Jackpot
OL

27 ME sans rien faire, l’OL rêve du jackpot

Psg Le Dossier Barcola Se Debloque Subitement
PSG

PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement

Fil Info

31 juil. , 22:33
Bordeaux : Un proche de Bolloré annonce être le président des Girondins
31 juil. , 22:00
L’OM peut craindre un rebondissement pour Todibo
31 juil. , 21:00
27 ME sans rien faire, l’OL rêve du jackpot
31 juil. , 20:30
PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement
31 juil. , 20:00
Bordeaux : Les 10ME promis ne sont pas arrivés sur un compte
31 juil. , 19:30
Mondial : L'arbitre de la finale s'allonge devant l'Argentine
31 juil. , 19:00
PSG : Paris accélère pour le dossier le plus improbable du mercato
31 juil. , 18:30
OM : McCourt confie à une société anglaise la vente des joueurs
31 juil. , 18:08
Eddie Howe démissionne de Newcastle pour se reposer

Derniers commentaires

OM : Un salaire effrayant, des joueurs refusent de signer

J’imagine que le fameux génie Longoria doit bien raser les murs 😏

27 ME sans rien faire, l’OL rêve du jackpot

Pourquoi donc lol

PSG : Ferran Torres, le Barça est catégorique

Pas grave il viendra en décembre pour 15 millions...

Bordeaux : Un proche de Bolloré annonce être le président des Girondins

Un proche de Bolloré ? La mafia est partout, le rn va être content. Hanounul va être D. S ?

PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement

Ben oui il sait mieux qu un supporter du PSG qui l a vu jouer pendant 3ans ... Il sait mieux que sa fiche transfertmark qui répertorie tout ses matchs et ses postes. Je t ai dit, laisse tomber, tu es de mauvaise foi, je vais pas me battre avec toi...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading