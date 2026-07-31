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Bordeaux : Les 10ME promis ne sont pas arrivés sur un compte

Bordeaux31 juil. , 20:00
parClaude Dautel
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Depuis que Gérard Lopez a acheté les Girondins de Bordeaux, les supporters du club au scapulaire sont habitués à connaître quelques hauts, mais plus de bas. Quelques heures après l'annonce du rachat des Girondins par Sparta Capital, on apprend que les 10 millions d'euros attendus ne sont pas sur un compte. 
Vendredi midi, L'Equipe et Sud-Ouest annonçaient que Sparta Capital avait racheté le club bordelais, et que les 10 millions d'euros indispensables pour garantir que les Girondins pouvaient assumer les échéances à venir étaient bien sur un compte. Tout était donc en place pour que la semaine prochaine le CNOSF émette un avis favorable et que la FFF maintienne le club au scapulaire en National. Sauf qu'Arnaud De Carli, vice-président des Girondins de Bordeaux, a précisé à l'Agence France Presse que si effectivement le fonds d’investissement anglais avait trouvé un accord, les fameux 10 millions d'euros ne sont pas sur un compte ou sous séquestre comme cela devait être le cas. Autrement dit, le dossier final envoyé au CNOSF comprend une lettre d'intention mais pas la preuve que l'argent est bien présent dans les caisses du club.

Une lettre d'intention mais pas 10ME sur un compte

« Pour le moment l’argent n’est pas sur le compte, mais la lettre d’intention est signée », a précisé le dirigeant bordelais, qui pense tout de même que cela pourrait être suffisant pour le passage de la semaine prochaine devant le CNOSF. De quoi laisser dubitatif, et notamment nos confrères du site spécialisé WebGirondins. « Cette déclaration apporte une nuance importante dans le dossier. Si les financements nécessaires à la reprise des Girondins semblent désormais réunis, le transfert effectif des fonds ne serait pas encore finalisé », constate Emmanuel Lafond. De son côté, Sud-Ouest précise que dans le tour de table réalisé par Sparta Capital, il y aurait des investisseurs américains déjà présents dans le football, sans qu'on en sache plus sur l'identité de ces derniers.

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