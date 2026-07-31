PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement

J’imagine que le fameux génie Longoria doit bien raser les murs 😏
Pourquoi donc lol
Pas grave il viendra en décembre pour 15 millions...
Un proche de Bolloré ? La mafia est partout, le rn va être content. Hanounul va être D. S ?
Ben oui il sait mieux qu un supporter du PSG qui l a vu jouer pendant 3ans ... Il sait mieux que sa fiche transfertmark qui répertorie tout ses matchs et ses postes. Je t ai dit, laisse tomber, tu es de mauvaise foi, je vais pas me battre avec toi...
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🦅 Pas d’offre écrite de Liverpool jusqu’à présent pour Bradley Barcola. 🔴🔵 Des discussions orales entre les Reds et le PSG qui continuent et vont certainement aboutir une proposition écrite… 👀 …mais il n’est pas encore temps. ⏳ Bientôt plus d’infos. #mercato #LFC