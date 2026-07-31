PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement

PSG : Le dossier Barcola se débloque subitement

PSG31 juil. , 20:30
parQuentin Mallet
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Après les révélations sur le refus de Bradley Barcola de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, les discussions avec Liverpool s'intensifient. Pour l'heure, les Reds n'ont pas encore formulé d'offre écrite, mais les deux clubs ont accéléré les discussions.
Après une saison passée au rang de second couteau lors des événements les plus importants, aussi bien en club qu'en sélection, Bradley Barcola s'est manifestement agacé de sa situation. S'il est reconnaissant de tous les moments mémorables qu'il a vécus avec le Paris Saint-Germain, il n'a pas hésité à expliquer à sa direction qu'il ne prolongerait pas son contrat s'il n'avait pas de garantie sur son temps de jeu.
Luis Enrique ne pouvant lui accorder un tel rang, l'ancien Lyonnais a ouvert la porte à un départ. C'est de là que se sont multipliées les rumeurs l'envoyant à Liverpool. Et selon les informations de Sacha Tavolieri, les discussions s'intensifient de plus en plus.

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Bradley Barcola au coeur de grosses discussions

Le journaliste belge, spécialiste des insides mercato, explique que pour le moment, Liverpool n'a transmis aucune offre écrite au Paris Saint-Germain. Les dirigeants des deux clubs échangent régulièrement au sujet d'un transfert de Bradley Barcola : d'un côté, le double vainqueur de la Ligue des champions demande 170 millions d'euros pour laisser partir son joueur, de l'autre, Liverpool qui cherche à faire baisser la note. Sacha Tavolieri va même jusqu'à dire que si les prochaines discussions sont fructueuses, alors cela débouchera sur une proposition écrite.
L'heure n'est en tout cas pas à la panique. Les deux formations n'ont pas l'intention de précipiter la fin de ce dossier, d'abord parce que le PSG n'est pas dans l'urgence de vendre, et ensuite parce que les Reds doivent réfléchir à deux fois avant de se lancer dans un nouvel investissement d'envergure, un an après avoir dépensé plus de 500 millions d'euros au mercato estival 2025.
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Ben oui il sait mieux qu un supporter du PSG qui l a vu jouer pendant 3ans ... Il sait mieux que sa fiche transfertmark qui répertorie tout ses matchs et ses postes. Je t ai dit, laisse tomber, tu es de mauvaise foi, je vais pas me battre avec toi...

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