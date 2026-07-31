27 ME sans rien faire, l’OL rêve du jackpot

Grâce aux bonus négociés et aux indemnités de formation, l’Olympique Lyonnais pourrait toucher de belles sommes cet été. Le transfert imminent de Bruno Guimarães de Newcastle vers Arsenal ne sera peut-être pas la seule opération bénéfique pour le club rhodanien.

Inquiet pour le niveau de son équipe avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a de quoi retrouver le sourire grâce à Bruno Guimarães. Au moment de son départ en janvier 2022, le milieu de terrain avait été vendu à Newcastle pour 50 M€ bonus compris, plus 20% sur une éventuelle plus-value. Le scénario espéré se dessine puisque les Magpies s’apprêtent à transférer le Brésilien pour 90 M€ hors bonus, soit un bénéfice d’environ 8 M€ pour le pensionnaire de Ligue 1. Et ce ne sera peut-être pas la seule recette inespérée.

D’autres anciens Gones pourraient faire l’objet de gros transferts. On pense tout d’abord à Bradley Barcola dont le refus de prolonger incite le Paris Saint-Germain à discuter avec Liverpool. Difficile de dire si les deux parties finiront par s’entendre, et à quel prix. En tout cas, les Parisiens réclament 170 M€. A ce prix, les indemnités de formation permettraient à l’Olympique Lyonnais de récupérer 6 M€. La rentrée d’argent serait énorme et pourtant largement inférieure à ce que peut rapporter Castello Lukeba.