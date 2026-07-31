L’OM peut craindre un rebondissement pour Todibo
Jean-Clair Todibo

L’OM peut craindre un rebondissement pour Todibo

OM31 juil. , 22:00
parEric Bethsy
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Confronté à de possibles départs en charnière centrale, l’Olympique de Marseille s’intéresse au Français Jean-Clair Todibo. Le défenseur axial de West Ham est annoncé proche du club phocéen. Mais l’apparition d’un nouvel admirateur pourrait changer la donne.
L’Olympique de Marseille tient peut-être enfin sa première recrue estivale. Depuis quelques jours, les rumeurs concernant Jean-Clair Todibo sont de plus en plus persistantes. Le défenseur central de 26 ans, qui refuse d’évoluer en deuxième division anglaise avec West Ham, est annoncé proche du club phocéen. On parle d’un accord entre le Français et le pensionnaire du Vélodrome, en discussions avec les Hammers qui acceptent l’idée d’un prêt payant (5 M€) avec une option d’achat (environ 20 M€) qui deviendrait automatique sous certaines conditions.
Le club présidé par Stéphane Richard a donc un temps d’avance sur Naples et l’AC Milan. Mais les Marseillais feraient mieux de se méfier. Un nouvel acteur a fait son apparition, affirme le journaliste Alfredo Pedulla, qui révèle un intérêt de l’Atalanta Bergame. Le directeur sportif italien Cristiano Giuntoli, déjà intéressé par Jean-Clair Todibo lorsqu’il dirigeait le recrutement de la Juventus Turin, serait revenu à la charge pour sa nouvelle équipe. Notre confrère évoque des négociations entamées pour arracher la signature du Guyanais.

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Encore faudrait-il que le club classé septième de Serie A la saison dernière parvienne à un accord avec West Ham et le défenseur central sous contrat jusqu’en 2029. Jusqu’ici, l’Olympique de Marseille semble avoir les faveurs de l’ancien joueur du FC Barcelone. Son arrivée permettrait de compenser en partie le départ de Benjamin Pavard, renvoyé à l’Inter Milan suite à son prêt décevant la saison dernière, et celui attendu de Facundo Medina au Bayer Leverkusen. On sait également que Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd ne sont pas non plus retenus puisque leurs sorties allègeraient la masse salariale.
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