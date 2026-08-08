Humilié par Vinicius, Arsenal se venge sur le PSG

Humilié par Vinicius, Arsenal se venge sur le PSG

Premier League08 août , 13:40
parCorentin Facy
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Tout proche de s’offrir Vinicius, qui va finalement prolonger au Real Madrid, Arsenal se rabat sur Ferran Torres et rêve de recruter l’international espagnol de Barcelone au nez et à la barbe du PSG.
Arsenal cherche à renforcer son secteur offensif et ces derniers jours, le club londonien a mis toutes ses forces dans la bataille pour s’offrir Vinicius Junior. L’ailier du Real Madrid a discuté avec les Gunners… mais a fini par prolonger en faveur de la Casa Blanca jusqu’en juin 2032. Un coup dur pour Mikel Arteta, à qui il reste toutefois trois semaines pour trouver le renfort offensif susceptible d’apporter un vrai saut qualitatif à son effectif. Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, c’est finalement du côté de Barcelone que le champion d’Angleterre en titre pourrait trouver son bonheur.
Et la piste creusée par Arsenal va fortement déplaire au Paris Saint-Germain puisque notre confrère affirme que les Gunners ciblent le héros espagnol de la Coupe du monde, Ferran Torres. « Arsenal est venu aux renseignements auprès de l’entourage de Ferran Torres. Les Gunners étudient la situation de l’attaquant du Barça, qui pourrait être disponible cet été pour environ 55 M€. Le PSG est également sur le dossier » a publié le journaliste sur son compte X. Un coup dur pour le double champion d’Europe en titre, qui courtise Ferran Torres depuis de longues semaines afin d’en faire la nouvelle doublure d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos étant lui parti du côté de l’AC Milan en début de mercato.

Arsenal s'immisce dans le dossier Ferran

Avec l’entrée en lice d’Arsenal dans ce dossier, les enchères risquent de grimper et c’est justement tout ce que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi voulaient éviter. C’est d’ailleurs pour ne pas surpayer Ferran Torres que le PSG a temporisé, le club parisien estimant que son but en finale de Coupe du monde avait augmenté de façon artificielle sa valeur marchande à court terme. Reste maintenant à voir si, malgré l’intérêt d’Arsenal pour sa cible espagnole, le Paris Saint-Germain parviendra à boucler l’affaire. Cela reste la tendance selon Marca, qui affirme ce samedi que les négociations entre Barcelone et le PSG sont proches d'aboutir à un accord aux alentours de 50 millions d'euros, et que le joueur espagnol est toujours enclin à rejoindre la capitale.

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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

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