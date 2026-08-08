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Désiré Doué au Parc des Princes, à Paris, en France. /Photo prise le 10 mai 2026/REUTERS/Catherine Steenkeste

PSG : Paris en danger, Doué et Zaïre-Emery ont des offres

PSG08 août , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a encore beaucoup de travail sur le marché des transferts. Certains cadres sont notamment courtisés et font déjà l'objet de plusieurs offres. C'est le cas de Désiré Doué et de Warren Zaïre-Emery.
Le Paris Saint-Germain est encore loin d'avoir bouclé son mercato estival. Des départs sont toujours attendus, tout comme des arrivées, notamment dans le secteur offensif. Maghnes Akliouche est pour l'instant le seul joueur à avoir rejoint les rangs de Luis Enrique. L'ancien de l'AS Monaco devra rapidement s'intégrer à l'effectif du club de la capitale, qui devrait encore connaître plusieurs mouvements au cours de cette seconde partie de mercato. D'autant que les champions d'Europe croulent sous les offres ces derniers jours.

Le PSG veut se faire respecter 

Selon les dernières informations de PSGInside-Actus, les pensionnaires du Parc des Princes ont récemment reçu des propositions concernant Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Lucas Chevalier, Fabián Ruiz, Willian Pacho ou encore João Neves. Des offres qui ont logiquement été refusées par le Paris Saint-Germain. À noter que ces propositions proviennent du Moyen-Orient, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne et même de MLS.
À ce jour, deux dossiers de départ semblent particulièrement crédibles : ceux de Bradley Barcola et d'Ibrahim Mbaye. Dans les deux cas, le PSG ne souhaite pas vendre au rabais. La Premier League, et notamment Liverpool, lorgne sur les deux Parisiens. Les Reds ont récemment été prévenus qu'il faudrait débourser plus de 150 millions d'euros pour s'attacher les services de Barcola. Mbaye est lui estimé à près de 40 millions d'euros.

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Les supporters et observateurs du PSG doivent donc se préparer à vivre encore quelques émotions durant cette fin de mercato estival. Le club de la capitale pourrait encore connaître plusieurs mouvements avant la fermeture du marché. En attendant, il faudra préparer le début de la saison et la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa le 12 août prochain à la Red Bull Arena de Salzbourg.
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