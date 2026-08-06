Ferran Torres a choisi le PSG !

Le FC Barcelone attendait la réponse de son attaquant sur une offre de prolongation. Finalement Ferran Torres a dit non et souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato.

L'attaquant s'attend à ce que le PSG et le Barça bouclent son transfert la semaine prochaine », estime même Tomas Andreu, journaliste pour le média barcelonais. Il y a 48 heures encore, se confiant à la télévision, le champion du monde espagnol avait reconnu qu'il n'avait pas encore fait son choix concernant son avenir, précisant que cela devait être une décision à faire avec sa famille. Mais ce jeudi, le quotidien sportif catalan Sport affirme que l'auteur du but espagnol en finale contre l'Argentine a décidé que l'heure était venue pour lui de quitter le FC Barcelone et de rejoindre le Paris Saint-Germain, où Luis Enrique l'attend. Et désormais l'attaquant international est persuadé que les champions d'Europe et le Barça arriveront rapidement à un accord. «», estime même Tomas Andreu, journaliste pour le média barcelonais.

Ferran Torres veut vite signer au PSG

Si l'international espagnol est visiblement impatient de signer au Paris Saint-Germain, les choses pourraient prendre tout de même un peu plus de temps. Car si le PSG est lancé dans plusieurs dossiers à vite boucler, notamment le départ de Bradley Barcola et les signatures de Maghnes Akliouche et Mika Godts, le FC Barcelone a également du pain sur la planche en matière de mercato, le dossier Julian Alvarez étant le plus bouillant. Mais nos confrères catalans n'ont aucun doute sur la fin du feuilleton Ferran Torres et sa signature chez les champions d'Europe, le joueur et sa famille voulant débarquer à Paris le plus rapidement possible.

« Le désir des trois parties est de boucler cette opération avant le retour des internationaux espagnols la semaine prochaine à Barcelone, bien que cela force à une négociation et un accord express. Il ne faut pas oublier que les négociateurs des deux parties se connaissent parfaitement et entretiennent des liens étroits, Luis Campos et Deco dans le domaine de la gestion sportive, et Laporta et Al Khelaifi à la tête des deux clubs », annonce Tomas Andreu. Il est vrai aussi que nous allons entrer rapidement dans les trois dernières sermaines du mercato et qu'il ne faudra plus perdre de temps.