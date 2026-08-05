PSG : Dusan Vlahovic, la piste secrète de Paris

nan mais ça c est trop compliqué pour eux.... meme si l OM a foiré sa saison, le fric illimité, des magouilles du FPF, des magouilles de sponsoring, des magouilles de contrat comme NEY qui achete sa clause de 220 M. les tres tres grdes chances d achat d instances.... bref tout va bien mais ca fait les malins lol
Dans ce cas il ne qu'à Mc Court de vendre le club pendant qu'il a encore une certaine valeur..
Oui mais sans le Qatar le PSG n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions et jouerait la descente comme en 2010. Quand tu as un budget de 850 millions d'euros par saison alors que le club derrière lui a 3 fois moins de budget, il est évident que ce club n'a non seulement aucune chance d'être champion de France, ni de faire une belle Ligue des Champions.
ahhh ok.
haha le faux marseillais. tu fais pitié avec ta vie de mytho
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