PSG : Dusan Vlahovic, la piste secrète de Paris
Dusan Vlahovic

PSG : Dusan Vlahovic, la piste secrète de Paris

PSG05 août , 10:00
parQuentin Mallet
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Toujours à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain suit un très grand nombre de joueurs. Parmi eux, on retrouve Dusan Vlahovic, libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus le 1er juillet dernier.
Après avoir remporté deux Ligue des champions consécutives, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Car oui, l'objectif n'est clairement pas de se reposer sur ses lauriers. Luis Enrique veut maintenir une exigence forte pour que son groupe aille chercher une troisième coupe aux grandes oreilles d'affilée.
Forcément, cela passe par une réorganisation de l'effectif. Cette dernière a commencé avec le départ de Gonçalo Ramos, vendu pour une somme colossale de 70 millions d'euros à l'AC Milan, bonus compris. A la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour le remplacer, la direction sportive parisienne cherche désespérément la bonne pointure. Et si c'était Dusan Vlahovic ?

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Entre deux rumeurs envoyant Ferran Torres au Paris Saint-Germain, le champion de France en titre fait également l'actualité en Italie. Selon les dernières indiscrétions de Tutto Mercato Web, le PSG fait bel et bien partie des clubs susceptibles de s'intéresser à Dusan Vlahovic. Pour rappel, l'attaquant serbe de 26 ans est libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec la Juventus le 1er juillet dernier. Dans les petits papiers du FC Barcelone, l'ancien goleador de la Fiorentina constitue logiquement une piste intéressante du fait de l'absence d'indemnité de transferts en cas de signature.
Une piste à prendre malgré tout avec des pincettes, car quand on prend un aperçu global des pistes menant à des attaquants de pointe, le Paris Saint-Germain a manifestement l'intention de recruter un joueur polyvalent, suffisamment technique pour mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions, et à l'aise devant le but. Ce qui ne correspond pas tellement au profil de Dusan Vlahovic, du haut de son mètre 90.
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Derniers commentaires

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

nan mais ça c est trop compliqué pour eux.... meme si l OM a foiré sa saison, le fric illimité, des magouilles du FPF, des magouilles de sponsoring, des magouilles de contrat comme NEY qui achete sa clause de 220 M. les tres tres grdes chances d achat d instances.... bref tout va bien mais ca fait les malins lol

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Dans ce cas il ne qu'à Mc Court de vendre le club pendant qu'il a encore une certaine valeur..

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Oui mais sans le Qatar le PSG n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions et jouerait la descente comme en 2010. Quand tu as un budget de 850 millions d'euros par saison alors que le club derrière lui a 3 fois moins de budget, il est évident que ce club n'a non seulement aucune chance d'être champion de France, ni de faire une belle Ligue des Champions.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

ahhh ok.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

haha le faux marseillais. tu fais pitié avec ta vie de mytho

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