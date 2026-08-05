McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

OM05 août , 9:30
parCorentin Facy
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Lassé par les pertes financières des dernières années et par la situation actuelle du club, Frank McCourt ne veut plus mettre un euro à l’OM. Le mercato devra intégralement être financé par les ventes.
Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis dix ans, Frank McCourt n’a pas hésité à investir massivement pour faire grandir le club phocéen. Durant toutes ces années, l’homme d’affaires américain n’a pas hésité à injecter plus de 700 millions d’euros. Sur les deux dernières années en particulier, le patron de l’OM a fait flamber la carte bleue pour attirer des joueurs tels que Greenwood, Aubameyang, Hojbjerg, Aguerd, Medina ou assumer des salaires colossaux comme ceux de Pavard et Kondogbia. L’objectif était, grâce à ces investissements, d’assurer à long terme une place en Ligue des Champions, avec les revenus colossaux qui vont avec (environ 50 millions d’euros par an).

Lorenzi doit financer son mercato avec les ventes

Le pari a été perdu puisque Marseille a terminé 5e en 2025-2026. De quoi sérieusement froisser Frank McCourt, qui a bien retenu la leçon et qui ne mettra plus un rond à présent pour financer le mercato selon le compte spécialisé La Minute OM. « Le club doit repartir de zéro, les caisses sont dans le rouge. Les dirigeants font avec ce qu’ils ont à leur disposition. Une fois de plus, Lorenzi et ses équipes veulent faire un recrutement intelligent, mais avec les moyens qu’on a, ni plus ni moins » a d’abord expliqué le compte spécialisé sur X avant de poursuivre.
« Il y a une obligation de VENDRE des joueurs avant tout achat. Le cadre imposé par la DNCG ne donne pas le choix, il n’y aura pas de folie dans ce mercato car impossible. Les recrutements à + de 10 M€ ça attendra encore. Franck McCourt a également signifié qu’il ne mettra pas de sous pour le mercato. Les ventes servirons à investir » a conclu La Minute OM, assez pessimiste sur la suite du mercato en ce qui concerne les potentiels investissements du propriétaire olympien pour renforcer l’effectif.
La tendance est confirmée : Grégory Lorenzi doit vendre en masse, puis se débrouiller pour renforcer l’effectif avec des coups intelligents sans dépenser des mille et des cent. Un défi de taille qui risque de faire passer un mois d’août très animé aux supporters olympiens ainsi qu’à Bruno Genesio.

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Derniers commentaires

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

nan mais ça c est trop compliqué pour eux.... meme si l OM a foiré sa saison, le fric illimité, des magouilles du FPF, des magouilles de sponsoring, des magouilles de contrat comme NEY qui achete sa clause de 220 M. les tres tres grdes chances d achat d instances.... bref tout va bien mais ca fait les malins lol

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Dans ce cas il ne qu'à Mc Court de vendre le club pendant qu'il a encore une certaine valeur..

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Oui mais sans le Qatar le PSG n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions et jouerait la descente comme en 2010. Quand tu as un budget de 850 millions d'euros par saison alors que le club derrière lui a 3 fois moins de budget, il est évident que ce club n'a non seulement aucune chance d'être champion de France, ni de faire une belle Ligue des Champions.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

ahhh ok.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

haha le faux marseillais. tu fais pitié avec ta vie de mytho

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