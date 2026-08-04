Mohamed Salah signe à Trabzonspor

"plus proche que jamais de mettre un terme définitif à sa carrière de joueur"... de foot ou de poker ?
"Selon les dernières informations de Fichajes"... Bla... bla... bla...
C est toujours moins une arnaque qu un Kondogbia à 450k brut mensuel par rapport à un barco à 550 😂 après 170, mois j ai plus lu du 150 mais il serait tout à fait normal de négocier en partant de haut, y a rien de choquant. Mais 170, c est evidemment trop, mais quand tu peux prendre l argent de clubs de premier league, pourquoi se gêner.
Match passable, mais l'OL se qualifiera, je n'en doute pas, par contre contre le Pana, ça sera très, très chaud.
Perso je le trouve plutôt bon ce joueur avec une très bonne vision de jeu, probablement meilleur de kang in sur ce point et je le vois bien s amuser avec Enrique s il vient
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𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐢𝐧𝐠 👑