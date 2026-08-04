Mohamed Salah signe à Trabzonspor
Mohamed Salah

Mohamed Salah signe à Trabzonspor

Foot Europeen04 août , 22:50
parClaude Dautel
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C'est probablement le transfert le plus surprenant de ce mercato. Après avoir quitté libre Liverpool, Mohamed Salah va signer avec Trabzonspor, troisième du championnat de Turquie. Le club a confirmé que les négociations étaient en cours de finalisation et Fabrizio Romano a lancé son célèbre Here We Go. Selon le journaliste italien, l'attaquant égyptien va signer pour deux saisons avec Trabzonspor.
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C est toujours moins une arnaque qu un Kondogbia à 450k brut mensuel par rapport à un barco à 550 😂 après 170, mois j ai plus lu du 150 mais il serait tout à fait normal de négocier en partant de haut, y a rien de choquant. Mais 170, c est evidemment trop, mais quand tu peux prendre l argent de clubs de premier league, pourquoi se gêner.

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Match passable, mais l'OL se qualifiera, je n'en doute pas, par contre contre le Pana, ça sera très, très chaud.

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Perso je le trouve plutôt bon ce joueur avec une très bonne vision de jeu, probablement meilleur de kang in sur ce point et je le vois bien s amuser avec Enrique s il vient

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