Mohamed Salah signe à Trabzonspor

PSG : Barcola va rester, Paris menace Liverpool

C est toujours moins une arnaque qu un Kondogbia à 450k brut mensuel par rapport à un barco à 550 😂 après 170, mois j ai plus lu du 150 mais il serait tout à fait normal de négocier en partant de haut, y a rien de choquant. Mais 170, c est evidemment trop, mais quand tu peux prendre l argent de clubs de premier league, pourquoi se gêner.