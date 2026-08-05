PSG : Liverpool fait une méga offre pour deux Parisiens

Déterminé à recruter Bradley Barcola, Liverpool a une autre cible au PSG. Les Reds souhaitent également recruter Ibrahim Mbaye, en fin de contrat avec le club de la capitale en juin 2028.

Adversaire principal du Paris Saint-Germain sur plusieurs dossiers chauds cet été (Diomande, Godts), Liverpool est également un courtisan assidu de Bradley Barcola . Le club de la Mersey négocie depuis plusieurs jours avec le double champion d’Europe en titre pour attirer l’ailier français formé à l’OL, qui a déjà donné son accord à Liverpool. Les négociations n’ont pas encore abouti à un accord même si le pensionnaire d’Anfield a accepté l’idée de payer plus de 100 millions d’euros pour Bradley Barcola. En parallèle de ce dossier, les Reds ont pris la décision d’accélérer subitement pour recruter un autre attaquant… du Paris SG.

« Liverpool pousse pour signer l'ailier du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye. Le joueur de 18 ans est compris comme étant désireux de ce transfert à Anfield, Liverpool cherchant à renforcer ses options sur l'aile droite cet été. Les discussions avec le PSG devraient débuter sous peu après que le joueur ait donné son feu vert. Liverpool veut à la fois Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye » nous apprend sur X le journaliste de RMC. Et pour cause, Fabrice Hawkins révèle à la surprise générale qu’Ibrahim Mbaye est lui aussi une cible très sérieuse de Liverpool sur ce mercato estival.nous apprend sur X le journaliste de RMC.

Liverpool veut Barcola... et Mbaye

Une information rapidement confirmée par Fabrizio Romano, qui explique de son côté que Liverpool tente Mbaye, lequel est « très attiré par le projet » même si le Bayer Leverkusen est également dans la course selon le spécialiste italien du mercato. Ce dernier précise qu’à ce jour, aucune offre officielle n’a été transmise par Liverpool pour Mbaye. Le club de la Mersey pourrait néanmoins présenter dans les heures à venir une offre globale comprenant Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye.

Nul doute que le montant total devra largement dépasser les 150 millions d’euros pour avoir une chance d’obtenir le feu vert de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. Si ces deux départs venaient à se concrétiser, le PSG devra accélérer encore davantage pour se renforcer dans le secteur offensif alors que Kang-in Lee et Gonçalo Ramos ont déjà fait leurs valises.