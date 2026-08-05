OM : Aguerd vendu en Espagne, son départ est bouclé

OM : Aguerd vendu en Espagne, son départ est bouclé

OM05 août , 8:00
parCorentin Facy
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Après avoir refusé l’offre d’Al-Sadd, qui s’était pourtant mis d’accord avec l’OM, Nayef Aguerd a accepté de revenir à la Real Sociedad. Son retour en Espagne est ficelé, ce qui va permettre à Marseille de continuer son opération dégraissage.
Un an seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de West Ham, Nayef Aguerd va déjà faire ses valises. Malgré des performances abouties sur le terrain, l’international marocain a, comme trop souvent dans sa carrière, été plombé par les pépins physiques. Au vu de ses émoluments trop importants, l’OM ne pouvait pas se permettre de le conserver. Ces derniers jours, Grégory Lorenzi s’était entendu avec le club qatari d’Al-Sadd pour le prêt avec option d’achat automatique de Nayef Aguerd, pour un total de 15 millions d’euros.
Pas chaud pour cette destination, le défenseur de 29 ans avait fait savoir qu’il souhaitait rester en Europe. Son voeu a été exaucé puisque selon les informations de Foot Mercato, Nayef Aguerd va faire son retour dans l’un de ses anciens clubs : la Real Sociedad. Le média rapporte qu’un accord total n’est plus très loin entre toutes les parties. Aguerd et le club basque sont sur la même longueur d’onde pour une nouvelle collaboration tandis que l’OM, qui avait accepté son départ pour Al-Sadd, ne voit aucun inconvénient à le vendre à la Real Sociedad plutôt qu’au club qatari.

Aguerd va faire son retour à la Real Sociedad

Les dirigeants olympiens exigeront sans doute auprès du club espagnol la même somme que celle qu’Al-Saad était prêt à payée, soit 15 millions d’euros au total. Les discussions entre les deux clubs sont en cours, certainement pour finaliser l’affaire sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Un départ préjudiciable pour l’OM mais nécessaire au vu des émoluments colossaux du joueur olympien et de l’embouteillage au poste de défenseur central avec Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Derek Cornelius, Bamo Meïté ou encore Alexis Koum voire Geoffrey Kondogbia.

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L'OM vire Aguerd en échange de 15MEL'OM vire Aguerd en échange de 15ME
L’opération dégraissage se poursuit à Marseille, après les départs actés il y a déjà plusieurs semaines de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Hamed Traoré. De quoi (enfin) permettre à Grégory Lorenzi de passer la seconde sur le volet des arrivées ? Les supporters de l’OM n’attendent que ça.
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Derniers commentaires

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

nan mais ça c est trop compliqué pour eux.... meme si l OM a foiré sa saison, le fric illimité, des magouilles du FPF, des magouilles de sponsoring, des magouilles de contrat comme NEY qui achete sa clause de 220 M. les tres tres grdes chances d achat d instances.... bref tout va bien mais ca fait les malins lol

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Dans ce cas il ne qu'à Mc Court de vendre le club pendant qu'il a encore une certaine valeur..

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Oui mais sans le Qatar le PSG n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions et jouerait la descente comme en 2010. Quand tu as un budget de 850 millions d'euros par saison alors que le club derrière lui a 3 fois moins de budget, il est évident que ce club n'a non seulement aucune chance d'être champion de France, ni de faire une belle Ligue des Champions.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

ahhh ok.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

haha le faux marseillais. tu fais pitié avec ta vie de mytho

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