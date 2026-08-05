OL : Tolisso et Mata plombent Lyon, la grogne monte

OL : Tolisso et Mata plombent Lyon, la grogne monte

OL05 août , 8:40
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Corentin Tolisso et Clinton Mata ont été les deux Lyonnais les moins bien notés après la défaite des Gones face au Sparta Prague mardi soir (2-1). Leur niveau interroge à l’aube de cette nouvelle saison.
Malgré plusieurs retouches déjà effectués au sein de l’effectif lors de ce mercato estival, Paulo Fonseca espère pouvoir compter sur ses cadres de la saison dernière pour ce nouveau exercice 2026-2027. Parmi eux, Moussa Niakhaté ou encore Dominik Greif et Tyler Morton bien sûr, mais aussi les plus expérimentés Corentin Tolisso et Clinton Mata. Le match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague disputé ce mardi ne sera peut-être pas représentatif de la saison dans sa globalité, mais les performances du capitaine de l’OL et du défenseur angolais ont inquiété.
Tolisso et Mata sont les deux Lyonnais les moins bien notés dans les colonnes de L’Equipe avec une note de 3/10 pour l’ancien du Bayern Munich et de 2/10 pour le défenseur passé par Bruges. « Le défenseur a livré une performance médiocre et a souffert face à Alcocer. Il est le joueur lyonnais qui a perdu le plus de ballons. Il n’a pas gagné la moitié de ses duels et ses relances ont manqué de précision comme à la 60e quand il met le feu dans sa défense avec une mauvaise passe dans le dos de Kluivert » souligne le quotidien national.

Mata et Tolisso dans l'oeil du cyclone 

Le journaliste Sofiane Zouaoui du Winamax FC et grand sympathisant de l’OL est du même avis. « Tolisso : possible de réussir un contrôle ou ça marche seulement quand il y a une Coupe du Monde à jouer au bout ? Mata : faut arrêter le foot et je le dis en toute amitié, là c’est très grave » a notamment publié sur X notre confrère, dépité par ce premier match de la saison des Gones. Malgré des performances individuelles très inquiétantes pour certains joueurs, l’Olympique Lyonnais garde une option sur la qualification avec un seul but à remonter lors du match retour dans une semaine au Groupama Stadium. Renverser le Sparta Prague n’aura rien d’impossible, à condition bien sûr d’afficher un tout autre visage que celui aperçu ce mardi soir en République Tchèque.
Articles Recommandés
Edf Didier Deschamps Abattu Par Le Flot De Critiques
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Psg Dusan Vlahovic La Piste Secrete De Paris
PSG

PSG : Dusan Vlahovic, la piste secrète de Paris

Mccourt Jure De Ne Plus Mettre Un Euro A Lom
OM

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Asse Les Six Tauliers De Lere Cathro Devoiles
ASSE

ASSE : Les six tauliers de l’ère Cathro dévoilés

Fil Info

05 août , 10:30
EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques
05 août , 10:00
PSG : Dusan Vlahovic, la piste secrète de Paris
05 août , 9:30
McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM
05 août , 9:00
ASSE : Les six tauliers de l’ère Cathro dévoilés
05 août , 8:20
PSG : Liverpool fait une méga offre pour deux Parisiens
05 août , 8:00
OM : Aguerd vendu en Espagne, son départ est bouclé
05 août , 7:40
TV : Majorque-PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
05 août , 7:20
TV : OM-Al Shahania, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
04 août , 22:50
Mohamed Salah signe à Trabzonspor

Derniers commentaires

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

nan mais ça c est trop compliqué pour eux.... meme si l OM a foiré sa saison, le fric illimité, des magouilles du FPF, des magouilles de sponsoring, des magouilles de contrat comme NEY qui achete sa clause de 220 M. les tres tres grdes chances d achat d instances.... bref tout va bien mais ca fait les malins lol

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Dans ce cas il ne qu'à Mc Court de vendre le club pendant qu'il a encore une certaine valeur..

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Oui mais sans le Qatar le PSG n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions et jouerait la descente comme en 2010. Quand tu as un budget de 850 millions d'euros par saison alors que le club derrière lui a 3 fois moins de budget, il est évident que ce club n'a non seulement aucune chance d'être champion de France, ni de faire une belle Ligue des Champions.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

ahhh ok.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

haha le faux marseillais. tu fais pitié avec ta vie de mytho

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading