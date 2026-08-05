OL : Tolisso et Mata plombent Lyon, la grogne monte

Corentin Tolisso et Clinton Mata ont été les deux Lyonnais les moins bien notés après la défaite des Gones face au Sparta Prague mardi soir (2-1). Leur niveau interroge à l’aube de cette nouvelle saison.

Malgré plusieurs retouches déjà effectués au sein de l’effectif lors de ce mercato estival, Paulo Fonseca espère pouvoir compter sur ses cadres de la saison dernière pour ce nouveau exercice 2026-2027. Parmi eux, Moussa Niakhaté ou encore Dominik Greif et Tyler Morton bien sûr, mais aussi les plus expérimentés Corentin Tolisso et Clinton Mata. Le match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Sparta Prague disputé ce mardi ne sera peut-être pas représentatif de la saison dans sa globalité, mais les performances du capitaine de l’OL et du défenseur angolais ont inquiété.

Tolisso et Mata sont les deux Lyonnais les moins bien notés dans les colonnes de L’Equipe avec une note de 3/10 pour l’ancien du Bayern Munich et de 2/10 pour le défenseur passé par Bruges. « Le défenseur a livré une performance médiocre et a souffert face à Alcocer. Il est le joueur lyonnais qui a perdu le plus de ballons. Il n’a pas gagné la moitié de ses duels et ses relances ont manqué de précision comme à la 60e quand il met le feu dans sa défense avec une mauvaise passe dans le dos de Kluivert » souligne le quotidien national.

Mata et Tolisso dans l'oeil du cyclone

Le journaliste Sofiane Zouaoui du Winamax FC et grand sympathisant de l’OL est du même avis. « Tolisso : possible de réussir un contrôle ou ça marche seulement quand il y a une Coupe du Monde à jouer au bout ? Mata : faut arrêter le foot et je le dis en toute amitié, là c’est très grave » a notamment publié sur X notre confrère, dépité par ce premier match de la saison des Gones. Malgré des performances individuelles très inquiétantes pour certains joueurs, l’Olympique Lyonnais garde une option sur la qualification avec un seul but à remonter lors du match retour dans une semaine au Groupama Stadium. Renverser le Sparta Prague n’aura rien d’impossible, à condition bien sûr d’afficher un tout autre visage que celui aperçu ce mardi soir en République Tchèque.