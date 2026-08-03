TV : Majorque-PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : Majorque-PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

PSG03 août , 13:20
parQuentin Mallet
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Le Paris Saint-Germain entame sa préparation estivale par un match amical face au RCD Majorque. Une première rencontre qui doit mettre les joueurs en jambe avant la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, puis pour le Trophée des champions quatre jours plus tard face à Lens.

Quelle heure pour Majorque - PSG ?

Le 12 août prochain, le Paris Saint-Germain disputera le premier match officiel de sa saison face à Aston Villa, vainqueur de la dernière Ligue Europa, dans le cadre de la Supercoupe d'Europe. Pour aller chercher ce trophée, les joueurs de Luis Enrique ont deux matchs amicaux à disputer avant l'échéance afin de se préparer au mieux. A commencer par un déplacement à Majorque. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce mercredi 5 août à 21h00.

Sur quelle chaîne suivre Majorque - PSG ?

Cette première rencontre amicale de préparation du PSG face à Majorque sera à suivre sur les antennes de beIN Sports 1, la chaîne qui diffuse logiquement les matchs du club lors de cette intersaison.

Quelle compo pour le PSG face à Majorque ?

Difficile d'estimer avec précision quelle sera la composition exacte de Luis Enrique compte tenu du contexte de cette première rencontre amicale de la saison. L'objectif étant d'avoir des joueurs prêts dans moins d'une dizaine de jours pour affronter Aston Villa en Supercoupe d'Europe, le technicien parisien n'hésitera sans doute pas à mettre ses meilleurs atouts en jambes. A cause de la Coupe du monde terminée le 19 juillet, Dembélé, Barcola, Zaïre-Emery et Désiré Doué bénéficient d'un retour décalé, tout comme Fabian Ruiz, champion du monde avec l'Espagne.
Toutefois, le PSG pourra compter sur la présence de ses autres stars comme Khvicha Kvaratskhelia, Lucas Beraldo, Matvey Safonov, Lucas Chevalier, Dro Fernandez ou Illya Zabarnyi et Willian Pacho, tous présents à la reprise de l'entrainement le 27 juillet dernier.

Matchs Amicaux des Clubs 1

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Derniers commentaires

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

nappleon87, ou as tu vu que j'ai dit que les sardines ont fit honneur? J'ai dit que eux au moins s'y sont qualifié sur les 7 derniers championnats, ils n'ont pas "zero participation".... C'est tout!! Mais apres tu peux extrapoler si tu veux, moi je n'ai pas dit ca du tout, salut le tout bon

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

J'en vois d'ici en PLS.... Flaco, Valdo, Olivier Aton, j'en passe et des meilleurs....Pour moi, ca serait mérité, amplement mérité

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

OM : Leeds abandonne Paixao pour deux raisons

comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

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